Sarampión: unos 29 mil niños puntanos deberán vacunarse

A partir del lunes, en todos los vacunatorios de la provincia estará disponible la vacuna contra el sarampión, que será obligatoria para unos 29 mil niños puntanos de entre trece meses y cinco años de edad. En el gobierno provincial advirtieron que no será necesaria una prescripción médica, pero que sí deberán llevar la libreta para que quede consignada la aplicación de la dosis. Esto es por una Campaña Nacional que se extenderá hasta el 30 de noviembre, debido al importante brote que se dio en la región continental.



Ayer por la mañana en Terrazas del Portezuelo, Rodrigo Verdugo, jefe de Epidemiología, anunció el lanzamiento de la campaña, que consiste en la aplicación de la vacuna triple viral, que no solo protege contra el sarampión, sino que también de la rubéola y paperas.



"La vacuna disminuye el número de susceptibles, de personas capaces de enfermarse al tomar contacto con el virus. Esto abarca a todos los niños a partir de los 13 meses y justo antes de cumplir los cinco años de edad. Esta es una vacuna obligatoria y gratuita, así que los padres deben acercarse a los vacunatorios públicos o privados, donde a partir del lunes estará disponible", afirmó Verdugo.



El funcionario remarcó la condición de obligatoriedad, porque este refuerzo no está incluido dentro del Calendario Nacional de Vacunas, en el que sí están las dosis que se dan a los doce meses y a los cinco años. Informó que esta medida fue necesaria por el brote que se dio en distintos continentes, incluido América, con 72 casos fatales que sucedieron en Brasil y Venezuela.



Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en once países de la región, incluido Argentina, hubo 6.629 casos registrados, más del doble que los que había antes de julio (2.474).

"Toda persona mayor a cinco años de edad, debe contar con las dos dosis de vacunas. Si va a viajar fuera del país, donde hay virus circulante como Europa, África y Asia, debe contar con esas vacunas, y si no se puede comprobar su aplicación, la recomendación es ir a vacunarse quince o veinte días antes de viajar", aseguró el jefe de Epidemiología.



Se manifiesta en la piel



El sarampión es una enfermedad viral muy contagiosa que puede ser letal entre un tres y un seis por ciento de los casos. Los síntomas pueden aparecer a los ocho días después de la infección, y son la fiebre alta, secreción nasal, conjuntivitis y tos. Pero principalmente se manifiesta en la piel con pequeñas manchas blancas en la cara interna de la mejilla y erupción en la cara y el cuello, que se expande al resto del cuerpo.



El jefe de Epidemiología agregó: "Es una enfermedad inmunoprevenible, es decir que se puede prevenir con la vacuna. Se han tomado acciones durante muchos años para prevenirla. En el año 2010 dejamos de tener brotes autóctonos en el país, pero los casos que se han sucedido a nivel mundial, hace que tomemos estas precauciones", aseguró el jefe de Epidemiología.