Una ballena se encalló en una playa de Mar del Tuyú y está grave

Los vecinos de la localidad costera de Mar del Tuyú alertaron a las autoridades cuando vieron en la costa de la playa, que da a la calle 58, una ballena Jorobada varada. Prefectura, Defensa Civil y Guardavidas intentan regresar al mar al pesado animal de 8 metros de largo y de casi 9 toneladas.

La ballena fue encontrada este sábado, cerca de las 9:30, luego del temporal de viento y lluvia que pasó durante la mañana por esa zona del norte de la costa atlántica bonaerense. En el rescate participaban además personal de la fundación Mundo Marino.

"Hicimos los intentos, probamos reflotarla empujándola hacia el agua. Empezó la bajante y nos quedamos sin agua. Incluso trajimos una retroexcavadora de la Municipalidad para levantar al animal. Con mucho esfuerzo logramos que quede mirando hacia el mar y con la cantidad de agua suficiente para que pudiera flotar y retomar su ruta, pero no ayudó, no se encuentra en buenas condiciones, y no pudimos devolverlo al mar", detalló Karina Álvarez, bióloga y responsable de conservación de Mundo Marino.

La especialista continuó su explicación y comentó que las ballenas suelen salir a la playa para dejarse morir. "Todavía está varado, pero volvió a salir a la orilla. Cuando tenía agua, estaba bien posicionado, la corriente tiraba hacia adentro y el animal no hizo ningún esfuerzo como para volver al mar", explicó.

Si bien aún está estable, los veterinarios y biólogos no pudieron sacarle sangre para realizarle un análisis y comprobar el estado de salud del animal. Sin embargo a medida que se acerca la noche se reducen las esperanzas de devolver a la ballena con vida al agua.