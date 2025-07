Acindar paralizó su producción y suspendió a cerca de 600 trabajadores

La producción de la metalúrgica Acindar en Villa Constitución (cerca de Rosario) fue paralizada esta semana y el grupo siderúrgico ArcelorMittal avanzó con la suspensión de entre 500 y 600 trabajadores, como respuesta a la fuerte caída del consumo interno y el crecimiento de las importaciones, especialmente desde China.

Según consignó el portal Venado24.com.ar, la empresa evalúa replicar la medida en las otras cuatro fábricas que opera en el país. En la provincia de San Luis, tiene tres plantas en Villa Mercedes: Indema, Clamet y Sampa.

Idéntico panorama de preocupación hay en Misiones. Es por el futuro de la empresa Dass que produce para las marcas de ropa y zapatillas deportivas Nike y Adidas que despidió de su planta cerca de 100 trabajadores y no se descarta el cierre total de las instalaciones.

El medio santafesino informó que la producción de Acindar lleva más de un año y medio funcionando por debajo de su capacidad instalada: a lo largo del 2024 operó apenas al 50%, y la tendencia se mantuvo en el primer semestre de este año. La fábrica cerró 2024 con 600.000 toneladas de acero producidas, una caída del 50% respecto a las 1,2 millones de toneladas de 2023.

Fundamentan la retracción en el parate que se da de dos sectores clave para la demanda: la construcción, que cayó un 19,5%, y la industria, que retrocedió un 12,4% en el mismo período. Como consecuencia directa, la compañía comenzó a aplicar desde enero un esquema de producción intermitente, con turnos reducidos y suspensiones rotativas, que hoy impactan al 85% del personal operativo de Villa Constitución.

La culpa de la “renta financiera”

El titular de la UOM de Villa Constitución, Pablo González, afirmó que la producción de acero bajó “de 121.000 toneladas a 51.000”, señaló que la firma Acindar, la segunda en producción del país, tiene suspendidos “entre 500 y 600 trabajadores”, y culpó por esto a “la renta financiera, que nos está perjudicando a toda la industria”.

“No hay producción y no va a mejorar, hay que decirlo claramente, la gente que tiene dinero no invierte en un departamento o para que haya construcción, invierten en el ‘carry trade’ y la renta financiera nos está perjudicando a toda la industria”, expresó el gremialista metalúrgico a Splendid AM 990.

Explicó que, desde diciembre de 2023, cuando el Gobierno de Javier Milei anunció el cierre de la obra pública, “Acindar intentó despedir gente y desde ahí venimos renovando suspensiones, con un escenario cada vez más crítico, porque de 120.000 toneladas mensuales bajamos 51.000 por mes de ventas”.

El secretario general de la seccional Villa Constitución de la UOM dijo que “hace un año que venimos esperando un aumento con Acindar, acordamos un anticipo a cuenta de futuros aumentos, pero seguimos sin resolver el salario básico de los trabajadores siderúrgicos”.

Añadió que el aparato productivo del sector metalúrgico está “más que frenado”, y advirtió que desde el sindicato se logró “que no haya despidos”, pero la actividad “viene muy en caída”.

“Cerró un tren laminador en Villa Constitución. No es un dato menor. Son 150 trabajadores que están sin trabajo y que la empresa obviamente los quiere despedir y venimos discutiendo que se le renueve el acuerdo de suspensiones”, lamentó.

Profundo temor en trabajadores misioneros

El portal Data Gremial informó que alrededor de 100 empleados fueron despedidos de la planta que la compañía Dass tiene en Eldorado, provincia de Misiones, y ahora el resto del personal teme el cierre definitivo de la fábrica que confecciona zapatillas para Nike y Adidas, tal como le pasó a la sede que tenía en la ciudad bonaerense de Coronel Suárez, que bajó sus persianas en enero y dejó a unos 450 obreros en la calle.

El delegado gremial de la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado de la República Argentina (UTICRA), Gustavo Melgarejo, no descartó que “pueda cesantear a más obreros” de la firma, que es operada por un grupo brasileño y que emplea a más de 36.000 personas en el país vecino.

“Tememos correr la misma suerte que la planta de Coronel Suárez que cerró sus puertas en enero y dejó a 450 trabajadores en la calle”, confesó.

