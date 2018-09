Apuñalaron a Jair Bolsonaro, uno de los candidatos a presidente en Brasil

Durante un acto de campaña hirieron de una cuchillada a Jair Bolsonaro, uno de los candidatos a presidente de Brasil. El susto para quienes lo rodeaban fue enorme, en un principio pensaron que la herida era superficial, pero con el paso de los minutos pudieron comprobar que tiene comprometido el hígado y habría perdió mucha sangre, aunque se encuentra estable en hospital Santa Casa, de Juiz de Fora.

La policía local detuvo a una persona, pero no brindó más detalles.

Infelizmente foi mais grave que esperávamos. A perfuração atingiu parte do fígado, do pulmão e da alça do intestino. Perdeu muito sangue, chegou no hospital com pressão de 10/3, quase morto... Seu estado agora parece estabilizado. Orem, por favor!