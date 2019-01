La media hermana de Thelma Fardin dice que no cree en la denuncia contra Juan Darthés

Este viernes se cumple un mes de la acusación que Thelma Fardin realizó contra Juan Darthés, acompañada por el colectivo Actrices Argentinas. Este aniversario le sirvió, quizás, a Carla Lescano, media hermana de la actriz, para hablar con Radio del Centro, de La Falda, de Córdoba, para afirmar que no le cree. "Estoy segura de que (Darthés) no la violó", afirmó Lescano, en diálogo con el periodista Mario César Thibault para el programa Hablemos claro.

Además la mujer aprovechó para contar que fue abusada sexualmente por el padre de Thelma, José Luis Fardin, durante cinco años en Río Negro. En su momento el agresor fue condenado a prisión y ella separada de su madre.

Al iniciarse este proceso judicial Carla quedó a resguardo de una tía suya; Thelma, en cambio, continuó viviendo con su mamá. "La persona de la que están hablando, la hermana de la que abusaron, soy yo", le dijo Carla al periodista, quien había recordado al aire el caso, que en su momento fue reflejado por distintos medios de la provincia. "Yo no tengo relación con mi mamá desde los 12 años, cuando me sacaron de mi casa y le dieron la tenencia a mi tía, hermana de mi mamá", afirmó y siguió: "Tratamos de recomponer el vínculo (con Thelma) porque fue siempre muy difícil, ella es una chica que tiene bastantes problemas psicológicos y psiquiátricos", dijo y aseguró que la relación entre ellas es distante aunque Thelma sí mantiene un vínculo fluido con su sobrino, de 15 años, que viajó desde Bariloche hace pocos días para visitarla.

"Mi mamá estuvo acá en Bariloche con su hermana, y mi hermana la llamó diciendo que se iba a suicidar 20 veces. Yo sé que ella hubiese contado esto y hubiese hecho de esto algo mucho más popular, mucho tiempo antes si hubiese sido verdad. Está claro que no es verdad lo que está diciendo, que es una mentira", aseguró Lescano y añadió: "Me refiero al colectivo y a la mentira de, después de 10 años, salimos a decir que nos violaron. Cuando a mí me pasó de verdad yo pasé por 800 pericias médicas, me revisaron 20 médicos, me investigaron hasta la uñas del dedo gordo del pie, tengo un montón de pericias médicas y psicológicas, me hicieron cámaras Gesell, un montón de cosas. Y ahora parece que la moda es salgo, digo: 'Hola, me violaron hace diez años', y está buenísimo", argumentó.

Dijo que desde que Thelma hizo la denuncia, ella entró en la "disyuntiva: ¿salgo a decir que esta chica está mintiendo y lo ayudo a Darthés y expongo toda mi vida, o qué hago?", dijo, además afirmó que Thelma se quedó "un poco sin argumentos" cuando Darthés declaró -en su única entrevista pública- que fue Thelma "quien lo quiso avanzar" en la habitación del hotel de Nicaragua donde habría ocurrido el abuso sexual, en mayo de 2009. Y pese a que sospecha que "una situación hubo", aclaró: "Yo no puedo decir que eso fue mentira, pero estoy segura que Darthés no la violó".



La voz en defensa de Thelma

Según Infobae Sabrina Cartabia, la abogada de Thelma Fardin, consideró que Lescano aporta "un testimonio sobre creencias", y que, en caso de que la defensa de Darthés lo presente como una prueba jurídica, resultaría "muy débil". Cerca del mediodía, el abogado Burlando confirmó que no sólo va a incorporar el audio a su defensa, sino que va a pedir a la Justicia de Nicaragua que cite a declarar a Carla.

"Es la creencia de una persona que no estuvo en el lugar de los hechos, ni cuenta con un conocimiento sobre lo ocurrido. 'Yo no le creo', dice. Y esto no se define judicialmente por creencias, se define con pruebas", argumentó Cartabia.

"El equipo que lleva adelante esta denuncia cuenta con diversos testimonios y prueba pericial que confirman lo que ha denunciado Thelma. Hemos tomado la decisión de llevar esos testimonios a la Justicia para que sean asentados en el lugar correspondiente".

En estos días se esperan novedades en la causa que se tramita en Nicaragua por la denuncia contra Juan Darthés por violación. Al actor lo representa el abogado Fernando Burlando.