Merlo: una bombera le salvó la vida a un hombre que sufría un infarto en la calle

Le realizó primeros auxilios cuando casi no tenía pulso. El hombre se encuentra internado en terapia intensiva.

Karen Quiroga se siente orgullosa. Después de once años de ser parte del cuerpo de Bomberos Voluntarios de Merlo pudo aplicar muchos de los conocimientos adquiridos en capacitaciones y distintas prácticas. “Siento alegría de que tantos años de capacitación hayan resultado, es la parte linda de mi trabajo. Esta fue la primera vez que pude ayudar a salir a una persona de un paro cardíaco, aplicando todas las técnicas de reanimación que he aprendido”.

Karen le contó a El Diario de la República que alrededor de las 12 del mediodía del viernes estaba trabajando en el supermercado y una compañera le avisó que se había descompuesto un señor en la vereda. “Enseguida pedí que llamaran a mis compañeros del Cuartel para que me ayudaran y salí a la calle, el hombre estaba inconsciente, morado, con las pupilas dilatadas y casi no tenía pulso. Pedí que me ayudaran a recostarlo en el piso y comencé a hacerle reanimación RCP”.

En ese momento llegó un doctor que le ayudó hasta que arribó la ambulancia de Sempro. “Un solo ciclo le hicimos y salió ahí nomás. Igual hizo un par de paros hasta que lo trasladaron”.

El hombre, de 74 años, vive en Merlo pero recién llegaba de Buenos Aires de visitar su familia. Karen contó que por lo que pudo averiguar supo que sufre de problemas cardíacos y que continuaba internado.

En 2017 su hermano, Facundo se convirtió en un héroe merlino tras salvar la vida de un niño de dos años, también en la vía pública.