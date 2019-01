José Luis Calderón desembarcó en La Pedrera

El ex delantero campeón con Estudiantes de la Copa Libertadores y con Arsenal de la Copa Sudamericana, llegó para realizar la pretemporada con la Reserva de Argentinos Juniors. Habló mano a mano con El Diario.

José Luis Calderón, campeón con Estudiantes de La Plata en la Copa Libertadores en 2009 y con Arsenal en la Copa Sudamericana 2007, se encuentra en Villa Mercedes llevando a cabo una exigente pretemporada en el Parque La Pedrera. Claro, esta vez no como jugador, ya que lleva 8 años retirado, sino como entrenador en la división Reserva de uno de los clubes formadoras más grandes del país: la Asociación Atlética Argentinos Juniors.

“Caldera”, como lo apodan propios y extraños en la cancha, se sumó al “Bicho” colorado de La Paternal el 20 de diciembre pasado, con el objetivo de encabezar un proyecto que dé pelea en el campeonato de AFA y sirva de vidriera para que los jóvenes, destacados en la próxima temporada, sean tenidos en cuenta por Diego Davobe, técnico de la primera división que tomó las riendas del equipo en lugar de Ezequiel Carboni.

“El contacto fue a través del presidente Malaspina (Cristian) que llamó contándome del interés que había para que agarre. Al día siguiente me llamo Raúl Sanzotti (director deportivo), tuvimos una charla y acá estamos. Soy un agradecido de que se hayan fijado en mí para ocupar el lugar; mi contrato dura un año y después ellos dirán si están contentos o no y si sigo en el proyecto”, señaló el ex delantero tras la práctica de ayer por la mañana, en diálogo con El Diario de la República.

—José, ¿con qué material te encontraste cuando asumiste?

—Uno muy bueno. Hay muchos jugadores de buen pie y, fundamentalmente, de buena predisposición para el trabajo. Con respecto a lo que pueda agregar, voy a tratar de darles confianza y un extra a los jugadores para que se sientan en óptimas condiciones; y para cuando el técnico de primera necesite a alguien puedan estar a la altura técnica y físicamente.

—¿Qué objetivo tiene la Reserva?

—Cuando se empieza una pretemporada siempre el objetivo es hacer una buena campaña, de pelear los primeros lugares, de apuntar alto. Después a medida que vayan pasando las fechas uno ve para qué está; pero siempre pensando en lo mejor y en lo que pueda hacer el equipo, así a partir de eso trabajar para que las cosas salgan como uno quiere.

—¿Cómo se dio lo de venir a La Pedrera?, ¿qué te parece el parque?

—Sé que hubo un contacto con la gente del club y salió de venir a este lugar. Si bien uno lo conoce por fotos, no había tenido la oportunidad de visitarlo personalmente y la verdad que es un lugar muy bueno para trabajar, cómodo y lindo. Estamos agradecidos por el buen trato de la gente hacia nosotros, puedo trabajar con total libertad.

—Dentro del plantel hay un villamercedino, Lucas Ambroggio, ¿cómo lo ves?

—Es un jugador interesante. A mí me gusta mucho, tiene dinámica. Pero bueno, estamos haciendo un panorama general y cuando uno llega allá sabe que bajan algunos chicos que están entrenando en primera; a partir de allí veremos las condiciones de todos, que se encuentran en observación.

—¿En qué etapa de la preparación están?, ¿hasta cuándo se quedan?

—En realidad arrancamos hoy (por ayer) el primer día fuerte. Estamos hasta el 20, y para el 18, 19 y 20 tenemos pensando hacer una serie de amistosos frente a rivales que van a ser confirmados en los próximos días. La parte fuerte sería hasta el domingo para el lunes ir aflojando, así llegan en condiciones al inicio del campeonato.

Argentinos Juniors y “Caldera” están en Villa Mercedes, y La Pedrera será hasta el 20 de enero su casa. El objetivo: ensamblar un equipo dinámico, competitivo y campeón.