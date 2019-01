Arranca otra semana complicada para el transporte en la ciudad de San Luis

De 8 a 10 no habrá colectivos de Transpuntano por asambleas de choferes, que se repetirán a la tarde. Además, la frecuencia será reducida como la de un domingo.

El conflicto entre los choferes del transporte urbano de San Luis, respaldados por el gremio de la UTA y Transpuntano se mantiene como la semana pasada y arranca este lunes con otra jornada de “frecuencia reducida” y con asambleas que interrumpirán el servicio, aunque aseguran que en las primeras horas de la mañana todo volverá a la normalidad. En el medio, los usuarios se las tendrán que rebuscar nuevamente para cumplir con sus obligaciones y armarse de paciencia.

En comunicación con El Diario de la República, el secretario general de la UTA en San Luis, Iván Piñeyro informó que el lunes, los choferes realizarán de 8 a 10 y desde las 17 a las 19, asambleas en las cabeceras de líneas, por lo que los usuarios durante esas horas no contarán con la posibilidad de usar el transporte urbano.

Además dijo que tenía conocimiento que la empresa tiene diagramado un servicio de frecuencia reducida, como de domingo “porque no tiene gasoil”. Información que no pudo ser confirmada por el presidente de Transpuntano, Carlos Ponce, con quien El Diario no logró comunicarse.

Piñeyro indicó que sigue en pie la reunión programada para este en martes en Buenos Aires en el Ministerio de Trabajo de la Nación, entre la UTA y la patronal. Del resultado de este encuentro dependerá la concreción del paro anunciado para el miércoles.