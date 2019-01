La maldición que persigue a Henry Thomas, el niño que se hizo amigo de “E.T.”

Henry Thomas tiene una maldición. El actor interpretó de purrete a Elliot, el amigo de E.T., un papel que lo llevó a la fama desde temprana edad pero que después no le permitió brillar. Cayó en los vicios y adicciones cuando no pudo mantener su fama en una industria exigente y que encasilla a los actores con los papeles.

Thomas llegó a la cima del cielo en bicicleta cuando Steven Spielberg lo dirigió en la película de “E.T.”. Un año, 1981, antes había debutado en la película “El mendigo”.

Trabajó con Martin Scorsese en “Gánsteres de Nueva York” y acompañó a Brad Pitt y Anthony Hopkins en el reparto de la noventera “Leyendas de pasión”.

Participó a las órdenes de Milos Forman en “Valmont”, pero la película terminó eclipsada por el estreno de “Las amistades peligrosas”, de Stephen Frears, una adaptación de la misma novela que la cinta de la que él formaba parte.

Casi deja el cine debido a su mala fortuna y estuvo a punto de dejarse caer en manos de la música con su banda “The Blue Heelers”, y llegó a componer canciones para una cinta del hermano del director Aki Kaurismaki.

Interpretó al mítico Norman Bates de Alfred Hitchcock en “Psicosis IV: El comienzo”, pero es uno de los pocos actores que pasó desapercibido en el papel.

Ahora Mike Flanagan le fichó para interpretar al padre de familia en la serie de terror “La maldición de Hill House”, en la versión del pasado de la casa encantada que tantas penurias le trae a la familia protagonista. Ahora está en un momento clave, pero esta vez quiere volar sin bicicleta.