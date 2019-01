Bielsa auténtico: llamó a conferencia y reconoció que espió a todos los equipos

El rosarino actual entrenador del Leeds que es puntero en la segunda división de Inglaterra habló hoy con los medios tras el escándalo del espionaje y dijo que es el único responsable, aunque su maniobra no es ilegal, por eso no se arrepiente.

El entrenador de Leeds United, de Inglaterra, Marcelo Bielsa, admitió el "espionaje" a Derby County y se asumió como "único" responsable del acto, que desató la polémica la pasada semana en el fútbol inglés.

"Ya dije que soy el único responsable. Mi comportamiento ha sido debatido y muchos han opinado y condenado mis actos diciendo que son inmorales y que violaron el fair play y que es hacer trampa", expresó el rosarino en una rueda de prensa on line a la que convocó para hablar del tema.

Bielsa, como hace en todos los juegos según sus propias palabras, mandó a un asistente a espiar una práctica de su rival que, al ser descubierto, fue expulsado de las instalaciones de Derby County. En consecuencia, el técnico argentino recibió muchas críticas del ambiente futbolístico en Inglaterra.

De hecho, el entrenador rival, Frank Lampard, paró la práctica del Derby County por la presencia del individuo sospechoso en las instalaciones del club.

La policía del condado de Derbyshire acudió al centro de entrenamiento y detuvo al presunto espía, a quien se le incautaron un par de prismáticos, unas tenazas y una muda de ropa.

Bielsa argumentó que esa práctica es costumbre desde su época como DT del seleccionado argentino (1998-2004) y que en algunos países no es condenable, pero Lampard rechazó su descargo al considerar que el espionaje "está mal y no importa si es cultural".

"La liga, luego de una queja de Derby County, abrió una investigación para evaluar si me comporté mal. Quisiera decir que le voy a facilitar la investigación a la Federación. Les daré lo que necesitan. Asumo el hecho de que mi comportamiento está siendo observado", aclaró en un tono pausado como lo caracteriza.

Además, Bielsa apuntó: "Yo observé a todos los rivales y vimos todas las sesiones de entrenamiento de los oponentes antes de jugar contra ellos. Quiero hacer la investigación más fácil. No creo que empeore las cosas por decir lo que estoy diciendo ahora. Al hacerlo, asumo las posibles sanciones que me darán".

Y si bien asumió su "responsabilidad", el director técnico puntualizó que el hecho "no es ilegal" porque no se encuentra "restringido, ni especificado" en ningún lado.

Al mismo tiempo sostuvo que no tuvo "mala voluntad" pero cargó rápidamente contra los periodistas y los chicaneó al decirles que no sabe hablar inglés aunque puede hablarles de "los 24 equipos de la competencia" como resultado de su trabajo de espionaje y análisis, el que le lleva "cuatro horas" de preparación en sus resúmenes.

"Tenemos que respetar los procedimientos. Me arrepiento del punto que haré a continuación porque no me gusta hablar sobre mí. En mi trabajo estoy sobreexpuesto y no me gusta estar en los medios mucho, pero es importante explicar esto", continuó.

Bielsa frenó la rueda de prensa para mostrar su trabajo y el de su plantel de asistentes, con gráficos y videos, en el que explicitó que su rival del pasado fin de semana, al que derrotó por 2 a 0, usó la "táctica 4-3-3 durante el 49,9% de los partidos".

Finalmente, Bielsa se mostró más relajado y soltó: "no necesito ir a los entrenamientos para conocer a un oponente. ¿Por qué voy? Porque no está contra las reglas y no sabía que causaría tal problema. Es parcialmente debido a mi ansiedad".

Leeds es el líder de la segunda categoría del fútbol inglés, con 54 puntos, a cuatro de sus escoltas Sheffield United y Norwich City.

En el caso del primero y el segundo subirán directamente a la Primera División, a la vez que del tercero al sexto jugarán por el tercer cupo.