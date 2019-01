10yearschallenge: una adolescente se sumó al desafío para dar un mensaje positivo

"No me animaba, pero… #10yearschallenge", escribió en Twitter Camila Rivadavia, una marplatense de 18 años, al sumarse al "desafío de los 10 años", y se convirtió en el más emotivo de la iniciativa. A la adolescente le diagnosticaron leucemia linfática aguda a los 9 años. Ahora a los 18 el desafío viral la hizo animarse a compartir imágenes para darle fuerza a otros chicos que padecen cáncer.

Camila contó que cada vez que chequeaba su celular veía que todas las redes sociales habían sido invadidas por el #10yearscgallenge y le fue imposible no ponerse a pensar dónde estaba ella 10 años atrás. La respuesta la llevó directo a esa parte de su vida que durante mucho tiempo quiso olvidar. "Hubo un tiempo en que quise borrar todo eso, por miedo a que me trataran como a una 'víctima', porque mucha gente que me conoce no sabe esta historia. A los 9 años me diagnosticaron leucemia linfoblástica aguda, tuve dos años de tratamiento adentro del hospital, con quimioterapia un año, no llegué gracias a Dios a los rayos, después estuve con pastillas. El tratamiento es súper invasivo porque así como te elimina lo malo, también te elimina lo bueno", contó.

Un amigo la empujó a que se animara a escribir el tuit. Lo escribió el miércoles a la noche, lo publicó y puso el celular en silencio. Se fue a dormir. Al otro día cuando se despertó, mientras se preparaba para ir al local de la costa en el que trabaja como camarera, vio que el mensaje ya tenía más de 700 retuits. Una cifra impensada para sus interacciones en la red social.

"Es una época en la que lamentablemente se está viendo mucho más el cáncer en niños y adultos. Yo ahora por una cuestión familiar lo estoy viviendo en el lugar que mis viejos lo vivieron en ese momento, pero sé que como yo salí otros también pueden", expresó.

"Vi muchos comentarios como diciendo 'y yo me hago tanta mala sangre por tantas taradeces', eso también está, el dejar de preocuparse por cosas que cuando uno las piensa son cosas que pasan", sumó sobre otras de las repercusiones que tuvo su #10yearschallenge y agregó: "Me gustaría por ahí que todos tengan una mínima esperanza que de esa enfermedad puntual se puede salir. Yo estoy feliz de poder contar que se puede", concluyó.