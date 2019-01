Franco Auteri se presenta en La Casa del Poeta de Merlo

Con la creación puesta en un plano espiritual para trascender a través del universo, las canciones de Franco Auteri logran una conexión en su público que permite un show íntimo, con la atención puesta en lo que transmiten la guitarra y la voz. A eso se suma un escenario acorde a la propuesta, como es la sala de la Casa del Poeta, que lo recibirá este sábado a las 19.

Oriundo de Chivilcoy (Buenos Aires), a los 32 años Auteri tenía recuerdos de San Luis escondidos en la memoria de viajes anteriores, de vacaciones familiares a los 15 y 16 años, y referencias de amigos de su ciudad natal que viajaban, por lo que las ganas de volver siempre estuvieron latentes.

El noviembre pasado se instaló con su pareja en Merlo, en lo que pueden considerarse unas vacaciones casi laborales. Además de disfrutar el descanso en la naturaleza, Franco realiza una residencia en Fuser brew pub, el bar en Carpintería, todos los jueves, hasta que termine la temporada. “Tenía lindos recuerdos porque anduve por varios lugares. Era el momento adecuado porque estoy presentando mi primer disco, 'Alquimia'”, expresó Franco, contento con su estadía merlina.

El CD lo estrenó en un teatro de su localidad en noviembre, en el mismo momento en que nacieron las ganas de expandir las fronteras. “Desde ese momento me puse en la gestión de buscar fechas”. A los pocos días viajó a Merlo.

Sus presentaciones, a las que asiste con su guitarra, son solo acústicas, sin nada de accesorios electrónicos, por más que los temas editados tengan una producción en “formato canción” con otros instrumentos, de los que se hizo cargo Auteri. “La intención es interactuar con la gente para que sea más rico emocionalmente y que haya un ida y vuelta”, anticipó el juglar. “Me gusta contar las historias de las canciones, tengo esa impronta de comunicar”.

El músico sabe de desconectarse y escapar hacia la naturaleza. Y de potenciar lo vivido, porque de un viaje de mochilas con guitarra en mano por Bolivia, Perú y Ecuador, entre 2015 hasta 2017 (con estadía en la selva incluida) nacieron gran parte de las canciones de su CD, producido y masterizado por “Juanchi” Bisio, ex guitarrista de "Los Piojos".

“Tuve varios temas escritos de antes de ese viaje, pero mi gran experiencia tuvo que ver con eso, por la unión que me generó la música”, explicó Auteri, quien utilizó todos sus recursos para conocer gente y seguir hacia adelante. "La música me lo facilitó de esa manera, fue el pasaporte al alma de las personas, me conectó con gente y momentos y gané el dinero para continuar viajando”.

En la tapa de "Alquimia" se observa su cara y el universo en una mirada, ya que dentro del ojo hay una constelación. “Para hacer el disco transformé todos los acontecimientos y las experiencias en algo musical, es esa alquimia porque se transformó en algo que puede perdurar en el tiempo”, reveló Franco, quien logró crear un elemento que lo trascenderá.

“Una vez leí una frase que dice que no vamos a vivir para siempre, pero podemos generar algo que sí lo haga, entonces el disco sería eso, un proceso alquímico que va a trascender las fronteras del tiempo y la distancia”, comentó el joven influenciado por Manu Chao, un artista con un fuerte compromiso social, y por Zona Ganjah, por su contenido de música consciente.

“Busco usar las canciones como un poder para transmitir la palabra, que es un poder muy fuerte”, resaltó el artista ante sus inspiraciones. “Cuando empecé a tocar la guitarra no sabía lo que iba a venir después, pero sí tenía esa marca en las composiciones, lo que es un viaje terrenal y espiritual a la vez”.