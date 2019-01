Rotonda "Torrontegui", una zona siempre caliente para el tránsito

Prácticamente ninguna ciudad del mundo está exenta de sectores donde el tráfico es una verdadera amenaza para cualquier ser viviente. En la capital puntana, ese tipo de zona caliente para el tráfico se concentra en el noroeste de la ciudad, concretamente en la rotonda conocida como "Torrontegui", donde la imprudencia de los conductores convive cotidianamente con el denso tráfico —aplacado solo temporalmente por el receso de verano—, lo que la convierten en un tramo peligroso para circular. Afirman que los accidentes ocurren todos los días.

Así lo constató El Diario de la República, durante una recorrida fue suficiente para confirmar que los accidentes son una probabilidad en potencia, principalmente durante los horarios pico del mediodía y durante el ocaso.

Además, según los vecinos y trabajadores de la zona, confirmaron lo que para la observación es irrefutable y es lo mal que manejan los conductores de todo tipo de vehículos, desde motos y automóviles, hasta colectivos de transporte público de pasajeros y camiones. Con algunas excepciones, son muchos los que incumplen con las normativas, por ejemplo, de colocar la luz de giro al momento de ingresar por la rotonda, hacia la avenida Cristo Rey o girar por la calle Juan Pekol. Tampoco la regla es dar el paso, según la prioridad que corresponda.

"Es muy común ver accidentes, principalmente de motos que circulan con mucha imprudencia, pero también son muy pocos los que respetan las normas; el primero que llega pasa y no importa a quién le corresponda pasar, que es el que ingresa a la rotonda y el que viene por la mano derecha", explicó Eduardo Santana, un taxista que utiliza como parada la esquina de Cristo Rey y Juan Pekol, que es uno de los principales ingresos a los barrios de las cuatro mil viviendas.

Además, el chofer profesional dijo que sería conveniente que las autoridades correspondientes tomen medidas preventivas, como sería la construcción de un puente y la colocación de semáforos.

"El principal problema es en la rotonda, donde hay un cartel inmenso que dice a quién le corresponde pasar pero vienen a todo lo que da y no frenan. Inclusive hay conductores que, si ven que hay mucha fila de autos (sobre la ruta 147), se tiran por la banquina sin importarles nada", sostuvo Juan Maldonado, vecino del barrio 151 Viviendas, quien coincidió en la carencia de señalización, no solo para vehículos sino también para peatones.

"Una vez le llamé la atención a un hombre que venía en un auto cero kilómetro y que ni siquiera frenó. Me contestó que él no tenía problema, que podía pisar a quien quisiera porque para eso pagaba el seguro. Lo único que hice fue aplaudir irónicamente, fue lo mejor que pude hacer porque era obvio que no le importaba nadie", agregó el hombre.