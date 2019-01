Fanáticos de los videojuegos programarán durante 2 días

Este viernes, la cultura "geek" tendrá su refugio por 48 horas de corrido. Los amantes de los juegos, en sus dos expresiones más conocidas— de video y de mesa—, podrán poner a prueba su capacidad creadora y su rapidez para diseñar, programar y desarrollar un videojuego en dos días. Todo esto será en la tercera edición de la "Global Game Jam 2019" que se realiza en San Luis y en más de 2.000 ciudades de todo el mundo. Comenzará el viernes, a las 16, y se extenderá hasta el domingo, a las 18, cuando los participantes muestren sus creaciones a sus colegas y al resto del público. Las preincripciones están disponibles en la fanpage del evento en Facebook (https://goo.gl/forms/jmJkmsRK4tYqaPJl1). La entrada es libre y gratuita, y la sede del encuentro será el Instituto de Ciencia y Tecnología, en Avenida Lafinur 840.



Andrés Micalizzi y Martín Rodríguez organizan hace varios años estas sesiones de programación en grupos que se llaman "Game Jams". Hace tres años que llevan adelante las "Global Game Jam". Tienen varias sedes en diferentes ciudades del mundo y se hacen en simultáneo. "El viernes a las 17, cuando ya lleguen todos los participantes, se presenta un tema, que es secreto hasta ese momento. El objetivo es diseñar un juego y armar un prototipo que se pueda jugar en base a ese disparador. Se puede usar, para la historia, las mecánicas o lo que sea. Ese es el centro de lo que cada equipo tiene que crear", describió Micalizzi.



"Las 'Jams' se hacen muy seguido a nivel mundial. Siempre hay entre 10 y 12 importantes en el año que duran algunos días o un mes. 'Global Game' es una de las más grandes y se hace una vez al año. Creo que es una buena oportunidad para estirar los músculos creativos y aprender a trabajar bajo presión y en equipo. Es una muy linda experiencia de trabajo y, además, conocés cómo es la creación de un juego, porque tenés que hacer todos los pasos —por más que sea un prototipo— en un muy corto tiempo para tener algo para presentar", contó.



Una vez que los participantes tienen el tema del videojuego, deberán juntar fuerzas y conocimientos con otros colegas. Armarán grupos que, por lo general, se componen de diferentes especialidades; pueden ser ilustradores, animadores, compositores de música, programadores, diseñadores y un largo etcétera porque además pueden ir personas que no tengan conocimientos previos, pero que tengan ideas y ganas de aprender. Pueden llevar sus computadoras o utilizar alguna de las que prestará la ULP. Los concursantes pueden quedarse y trabajar toda la noche o volver a sus casas a dormir. Micalizzi aseguró que habrá un guardia de seguridad, por lo que nadie les tocará sus pertenencias si las quieren dejar allí. El domingo a las 18 se conocerán los trabajos y, aunque no hay un premio específico, sí está el orgullo de haber terminado el juego y que sea publicado en la plataforma de "Global Game Jam".



"La verdad que lo que se logra, más allá del stress y el cansancio, es el sentimiento de éxito cuando terminás de subir los archivos y ves que tu juego ya está en la nube. Terminar y que ahora lo jueguen y lo vean es algo que te da mucha satisfacción. Esforzarse y sacar lo mejor de adentro tuyo. Es una experiencia que cualquiera que esté interesado en entrar en el ámbito del diseño de videojuegos y juegos de mesa, debería hacer", comentó entusiasmado Micalizzi.



Agregó que no solo participan estudiantes de carreras afines, sino también profesionales. "No es algo de gente que lo hace por hobby, sino que también hay personas que están en la industria, que participa de 'Jams' dentro de las empresas para que los trabajadores se expresen artísticamente y que sus obras se puedan pulir y publicar. Hay muchos títulos, a nivel internacional, que salieron de alguna 'Jam'. Es una buena opción", concluyó.