Meningitis: afirman que Nación no envía las dosis suficientes

El último lote fue de 1.440 vacunas, que no alcanzan para cubrir el consumo mensual de la provincia.

La permanente irregularidad por parte de Nación en los envíos de vacunas antimeningocócica tetravalente sumó un nuevo capítulo. La provincia recibió 1.440 dosis, una cantidad insuficiente para cubrir el consumo mensual en San Luis, que es de 2.300, según especificaron en el Ministerio de Salud. Comunicaron que ya comenzó la distribución hacia todos los departamentos y que a partir del viernes la vacuna ya estará disponible en cualquier vacunatorio de la provincia.

"Hemos recibido por parte de Nación 1.440 dosis de la vacuna antimeningocócica tetravalente Menveo, una cantidad bastante baja para el consumo mensual de San Luis. Queremos transmitir que la Provincia ya las está distribuyendo para que rápidamente la gente pueda acudir, porque muchos están esperándola desde hace mucho", aseguró Rodrigo Verdugo, jefe de Epidemiología. Ante los faltantes, el Estado puntano realizó distintas adquisiciones para dar cobertura.

En el Ministerio de Salud afirman que si bien la provincia necesita 2.300 vacunas por mes, agregaron que ahora hay que tener en cuenta el retraso en el esquema de vacunación, que provocó la irregularidad en el envío de las dosis por parte del gobierno nacional desde agosto del año pasado, por lo que estiman que la necesidad provincial podría ser de 5.000 vacunas.

"Desde hace unos cinco meses, los envíos de esta vacuna en particular son irregulares y escasos por parte de Nación. Ante esta situación, la Provincia compró todo lo que pudo conseguir en el mercado nacional, hasta que no hubo más. Es una vacuna gratuita que distribuye la Secretaría de Salud de la Nación, no es un negocio para los laboratorios importarla, porque no tienen a quién vendérsela si es gratis. El gobierno provincial pudo comprar las cinco mil dosis que había, con las que pudimos paliar la situación entre agosto y diciembre", recordó Verdugo.

Sin Menveo en el mercado, el Estado adquirió 2.950 dosis de Menactra, que es una vacuna específica que solo cubre la atención a los niños de once años, a diferencia de la otra que sirve para todo el esquema de la vacuna (niños de tres, cinco y quince meses, y once años) "Decidimos comprarla para no desproteger a los chicos de esa edad, mientras esperamos que Nación regularizara la situación o que los laboratorios importen una cantidad para poder hacer otra compra", indicó el jefe de Epidemiología, y agregó que San Luis siempre está dispuesto a hacer un esfuerzo por comprar las vacunas, pero necesita que estén en el mercado. En total el Gobierno ya invirtió más de 13 millones de pesos para realizar las compras y cubrir los faltantes.

En el Ministerio de Salud indicaron que todos los meses solicitan a la Secretaría de Salud de la Nación (el área fue degradada de ministerio en setiembre pasado) 2.880 dosis para cubrir el mes y que quede un pequeño excedente. Hay meses que llega poco como pasó ahora, pero hay otros en que no llega nada. Para Verdugo, la obstinación en el pedido fue la clave. "La jefa del Programa Inmunizaciones realizó tres viajes a Buenos Aires para insistir con la regularización del envío. Gracias a eso hemos recibido las 1.440 dosis. Nación manda lo que quiere o lo que puede, porque no lo sabemos, no tenemos una información fehaciente. No sabemos si nos van a seguir enviando", aseguró.