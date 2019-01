Los chicos ya pueden participar del certamen de programación

Tras el éxito generado durante el año pasado, con la participación de más de tres mil chicos de toda la provincia, el gobierno puntano le dará continuidad en 2019 a Mini y Megaprogramadores (plataformas para formar en programación a alumnos de primaria y secundaria, respectivamente). Anunciaron que las mismas ya están disponibles para aquellos que todavía no pudieron completar los ejercicios o los que no se habían inscripto. En mayo se realizarán los primeros dos viajes a Estados Unidos, como premio para los mejores de cada curso.



La jefe del Programa Innovación Tecnológica, Natalia Zudaire, afirmó: "Mini y Megaprogramadores continúa este verano para que todos los chicos que el año pasado no han estado participando o no completaron la plataforma, puedan ponerse al día".

Señaló que eso será importante porque "en marzo agregaremos nuevos ejercicios y a partir de ahí, comenzará oficialmente el concurso 2019, para que en mayo puedan viajar los primeros grupos".



Buscan que todos los participantes arranquen marzo con el total de la plataforma realizada, para que tengan las mismas oportunidades con los ejercicios que se agreguen, porque formarán parte del examen final. La gran novedad de este año es que se duplicarán los premiados.



"Los destinos serán los mismos y repetiremos los itinerarios, porque consideramos que salieron muy bien el año pasado. Los mejores dos de cada curso (4°, 5° y 6° del primario, y las seis divisiones del secundario), nene y nena, podrán viajar en mayo y luego en noviembre", indicó la funcionaria. Es así que durante 2019, serán 12 alumnos del primario los que irán a Disney y 24 los del secundario, que conocerán Silicon Valley.



La jefa de Innovación Tecnológica hizo hincapié en la paridad de género que decidieron otorgar en cuanto a los premiados. "El objetivo de esto es motivar a las mujeres para que entiendan que la programación no es exclusiva de los hombres, porque nosotras tenemos la capacidad de programar igual o mejor", aseguró.



Aquellos que ya ganaron el viaje a Estados Unidos el año pasado, no podrán volver a disfrutar de la experiencia, para no quitarles posibilidades a otros, según manifestaron en el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Sin embargo, para los del secundario, habrá un incentivo extra. Zudaire anunció que "los Megaprogramadores tendrán la posibilidad de continuar sus estudios aún sin haber terminado la secundaria. Podrán avanzar en sus estudios universitarios a la par de los Metaprogramadores y el día que reciban el título de la secundaria, entrarán oficialmente a la carrera. Entonces cuando se egresen, pueden tener ya automáticamente aprobado el primer año de la tecnicatura universitaria de desarrollador de software".



Un grupo importante de niños puntanos se podrá incorporar este año a las iniciativas, por haber pasado al cuarto grado del primario. Ellos ya pueden inscribirse en la plataforma de Mini, pero no todos la conocen. Por eso en el Gobierno saben que será clave la difusión y para esta segunda edición de la iniciativa habrá algunos cambios respecto al 2018.



"Este año vamos a enfatizar mucho más en la capacitación al docente, nos vamos a apoyar mucho en ellos. Queremos llegar a los chicos a través de su maestro, lo que nos parece mucho más jugoso a que vayamos nosotros una vez a dar una charla. También haremos los encuentros mensuales con los docentes", informó la funcionaria.



Por último, hizo un balance de lo que fue el primer año de estos importantes proyectos, respecto a las aspiraciones que tiene el Estado puntano para generar los recursos humanos necesarios en el campo de la programación: "Estas iniciativas están funcionando muy bien de acuerdo a lo que quiere el gobernador Alberto Rodríguez Saá, sobre tener diez mil programadores. Nosotros estamos formando a los adultos, pero a su vez, estamos incentivando a que los chicos se interesen por este tipo de carreras. Queremos generar en San Luis un polo de exportación y que vengan empresas tecnológicas a instalarse y contratar mano de obra".

EL NUEVO CONCURSO