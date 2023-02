Argentina Programa: unos 700 alumnos se reunieron en la ULP

La Universidad de La Punta (ULP) fue sede de un encuentro que congregó a unos 700 estudiantes de Argentina Programa 4.0, iniciativa impulsada desde el Ministerio de Economía de la Nación y la Secretaría de Economía del Conocimiento, para enseñar a los argentinos Software y Programación. La casa de estudios puntana había sido elegida meses atrás como una de las instituciones formadoras y ahora marca hitos de cara al futuro. Los alumnos pudieron dialogar sobre el proceso formativo y las expectativas laborales.

La ministra de Ciencia y Tecnología, Alicia Bañuelos, quien también se desempeña como rectora de la ULP, destacó la importancia de este tipo de políticas conjuntas con la Nación que acercan conocimientos sobre una profesión que actualmente tiene alta demanda.

“Elegí Argentina Programa porque es online, me permite estudiar a través de la ULP, que sabemos que tiene mucho prestigio y tiene una muy buena estructura, por los horarios y por la posibilidad de continuar después con Desarrollo de Software, que es algo que tengo pendiente y que me interesa”, indicó el estudiante Andrés Escuadra, quien viajó desde Cipolletti para participar del encuentro.

“Se lo recomiendo inclusive a quienes no tengan ninguna base, que nunca hayan visto un código; es muy bueno para introducirse a la programación”, aconsejó.

Bañuelos enfatizó que el mundo incluye tecnología en más objetos, la robótica, y en todas estas aristas está la programación. Remarcó que la informática se une a la medicina, al medio ambiente y a la producción, con lo cual se requieren cada vez más personas que estén capacitadas en esta área.

“Esta necesidad mundial hace que sea difícil para las empresas satisfacer sus necesidades; la demanda es mucho mayor que la oferta, por lo tanto cualquier plan que ayude a que Argentina tenga cada vez más personas entrenadas para hacer este desarrollo es excelente”, expresó.

En el encuentro participaron alumnos de manera presencial que viajaron desde provincias como Salta y Río Negro; también estuvieron de forma virtual a través de Zoom y YouTube.

“El objetivo de Argentina Programa, justamente, es generar nuevos talentos y empleo genuino en un sector que lo requiere; 70.000 programadores es el objetivo que nos propuso el ministro de Economía, Sergio Massa, así que vamos en camino a eso”, indicó la subsecretaria de Promoción y Desarrollo de Capacidades para la Economía del Conocimiento, Natalia Wolaniuk, perteneciente a la cartera nacional de Economía.

Para anotarse a las capacitaciones, los requisitos son residir en Argentina, haber terminado la secundaria, tener acceso a internet y una computadora.

“Fue un desafío, me hizo pensar de otra manera, me hizo salir de mi zona de confort y me gustó darme cuenta de que podía. Voy a seguir en la segunda etapa y me entusiasma el mercado laboral, porque hay muchas oportunidades”, sostuvo Lucía María Arias, de Salta.

El director de la Tecnicatura Universitaria de Desarrollo de Software, Carlos Palloti, puntualizó que esta semana terminan la cursada y posteriormente deberán rendir exámenes. En abril inicia la segunda etapa y será sobre programación Java.

“Tenemos gente de todo el país. El entusiasmo que le ponen es impresionante, a veces son personas que no son tan jóvenes y que se quieren insertar en el mundo”, subrayó Palloti.

