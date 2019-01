A puro pádel: se viene un fin de semana diferente

El Club Mundo Pádel de Villa Mercedes se prepara para disfrutar de una agenda imperdible este fin de semana, cuya frutilla del postre será el domingo en la exhibición de los sanluiseños Maximiliano Sánchez y Daniel Gutiérrez, dupla número uno del World Padel Tour, ante el platense Ramiro Moyano y el bahiense Miguel Lamperti.

La actividad -en el complejo ubicado en Betbeder y ruta Interfábricas- empezará este viernes a partir de las 17, con un torneo de primera división, que tendrá entre los participantes a los mejores exponentes de San Luis, muchos de ellos con un gran presente a nivel nacional en las categorías menores.

Luego, el domingo, el cronograma estará divididos en dos partes. Primero, desde las 11, los cuatro grandes del pádel mundial desarrollan una clínica -para todas las edades y niveles de juego- donde los participantes, además de poder interactuar, tendrán la oportunidad de compartir la cancha y corregir la técnica en sus golpes.

En tanto por la tarde, a las 17, la antesala continuará con dos exhibiciones en Sub 12. Chocarán: Valentín Sánchez (Villa Mercedes)-Bruno Maldonado (Santa Cruz) vs. Octavio Guardia (La Rioja)-Ignacio Domínguez (La Rioja) y Matías Persa (Villa Mercedes)-Ignacio Archieri (Buenos Aires) vs. Juan Cruz Forestello (Villa Mercedes)-Federico Arce (La Rioja). Finalizados estos compromisos, la jornada seguirá con la definición del certamen de primera división, alrededor de las 19:30, y por último, desde las 21:30, con el enfrentamiento que grandes y chicos no quieren perderse, la presencia en cancha de las cuatro figuras del circuito mundial.

El villamercedino Maxi Sánchez y el puntano “Sanyo” Gutiérrez vienen de cerrar un año soñado, al trepar a lo más alto del ranking WPT y conquistar ocho torneos durante la temporada.

Además, Sánchez ganó el Olimpia de Plata en Pádel en la tradicional fiesta del deporte argentino que organiza el Círculo de Periodistas Deportivos, terna que compartió junto a “Sanyo” Gutiérrez.

Para compartir un momento único y hacer delirar al público con cada punto en las tribunas, estarán ante los dueños de casa el platense Moyano, actualmente 17º en el ranking, y el bahiense Lamperti, 9º en el escalafón mundial.

Este fin de semana el Club Mundo Pádel será epicentro de todas las miradas; y el plato fuerte promete no tener desperdicios.

Es que Maxi Sánchez y "Sanyo" Gutiérrez, se encargarán de que la magia esté siempre presente sobre el rectángulo de juego.