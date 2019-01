La Policía de San Luis alertó sobre un nuevo método utilizado para estafar a los jubilados

Nuevo forma de estafa: así caratuló la Policía de la provincia a otro método utilizado por delincuentes para robarle a los jubilados, que se suma al del secuestro virtual. Ahora se hacen pasar por empleados de Anses para sustraerles los datos, claves e información de sus cuentas, obligarlos a ir a un cajero y así vaciarle la caja de ahorro.

Desde la Dirección General de Inteligencia de la Policía detallaron la forma en que estos astutos ladrones operan.Realizan llamadas por teléfono al azar como si fuera un empleado de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses), para informarle a los jubilados que ya está listo el cobro de la “Reparación Histórica”.

Una vez que logran convencer a la persona de su pertenencia al ente público, la citan a un cajero automático y le sacan información sobre la clave de su cuenta de ahorro. Pero al día siguiente, se encuentran con que su cuenta ha sido saqueada.

Como advertencia ante estas posibles llamadas la Policía de la provincia dio varias advertencias: primero que Anses no efectúa asesoramiento personalizado, no solicita información por teléfono y redes sociales. Segundo que se puede consultar en la página oficial (www.anses.gob.ar/visitasegura/) si la persona que lo contacta trabaja o no realmente en Anses.