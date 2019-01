Matías Suárez: "Pido perdón a Belgrano, pero era importante venir a River"

El delantero Matías Suárez, quien debutó con un gol en la victoria de River Plate ante Godoy Cruz en Mendoza por 4 a 0, le pidió "perdón a Belgrano” (su anterior equipo). Los hinchas del “Pirata” están dolidos con la salida del ídolo del equipo cordobés, sobre el cierre del mercado de pases.

"Era muy importante para mí venir a River, me dolió mucho por Belgrano, pero tuve que tomar la decisión, me llamó Marcelo (el DT Gallardo) y no podía negarme, tengo 30 años y era una gran oportunidad", dijo Suárez. Y le deseó éxito a su ex equipo: "Ojalá Belgrano tenga un buen año también, les pido perdón, pero tuve que tomar esta decisión, no podía negarme, es el sueño de cualquier jugador llegar acá".

Ya enfocado en River, el jugador que heredó la camiseta número 7 de Rodrigo Mora, habló del mundo “Millonario”: "La verdad estoy muy contento, desde el primer momento en que llegué me trataron muy bien. Llegué para sumar, le agradezco al técnico Gallardo por confiar en mí”.

Marcelo Gallardo no guardó elogios para Suárez. El DT destacó que "tiene calidad y categoría, por eso lo fuimos a buscar”.

