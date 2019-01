Quines: hallaron a una mujer inconsciente y herida; averiguan qué sucedió

Una vecina de Quines fue hallada inconsciente y golpeada en la calle, en esa localidad. Este jueves, después de que le dieran el alta médica –fue atendida en el Hospital del pueblo y luego derivada al Hospital de San Luis–, efectivos de la Comisaría 15ª de Quines iban a acercarse a su domicilio, para constatar si está en condiciones de dar una declaración, para contar qué ocurrió, informó el jefe interino de esa dependencia, oficial principal Néstor Ochoa.

Por el momento, la hipótesis más estable es que sufrió un accidente, posiblemente la caída de una moto en la que iba de acompañante, y que el conductor se fue sin socorrerla.

El hallazgo de la mujer fue el primer día del año a las seis de la mañana, aproximadamente, en la avenida Córdoba, entre las calles Juan XXIII y Candelaria, en la zona conocida como "La Plaza Vieja". La herida, Isabel Arce, de 38 años, justamente tiene domicilio en esta última calle, especificó el principal. Es decir, estaba cerca de su casa.

Esa mañana, la guardia de la dependencia recibió el llamado de una vecina, que encontró a Arce tirada en la calle, sola. "Esta misma vecina contó que un instante antes la había visto pasar en una moto, que iba sentada en la parte trasera", dijo Ochoa. Esta testigo, a la que le tomaron declaración, no vio ni escuchó nada singular o raro, por ejemplo, que el conductor del rodado haya maniobrado o haya tenido algún inconveniente, o que haya habido alguna discusión.

"Arce fue llevada al Hospital local. Cuando iba llegando, comenzó a recobrar la lucidez. Le consultaron qué había ocurrido, y dijo que no recordaba", refirió.

Agregó que ella fue entrevistada después por los profesionales que la atendieron en el hospital; por policías, en San Luis; y por personal de la Secretaría de la Mujer #NiUnaMenos, dado que surgió la duda de que hubiera sido víctima de violencia de género. "Solo dijo que había sufrido un accidente, y reiteró que no se acordaba bien" qué había pasado, dijo.

En el Hospital de Quines constataron que tenía varias escoriaciones producto del arrastre y un golpe en el labio superior, muy sangrante. El traslado al Hospital de la ciudad capital obedeció a que querían hacerle estudios de mayor complejidad, dado que había perdido la consciencia. Pero, según dijo el principal, no tiene ninguna herida grave.

Los efectivos iniciaron un sumario que ha sido caratulado, inicialmente, "Averiguación lesiones en accidente de tránsito". Como parte de la investigación, le tomaron declaración a amistades y a allegados a la mujer, para saber qué hizo y con quiénes estuvo en las horas previas a sufrir las heridas.

Por esos testimonios, establecieron que la madrugada del primer día del año ella estuvo en la fiesta del balneario El Muro y, después, en inmediaciones a la disco "El Úniko", de Quines. Aparentemente, habría bebido esa noche.

También le tomaron declaración a la gente que vive en la zona donde fue encontrada. Cerca está la Iglesia del Rosario, y hay viviendas. Los vecinos tampoco oyeron algo extraño.

Dado que está abierta la posibilidad de que se haya caído de una moto, la Policía ha emprendido también averiguaciones para establecer si efectivamente esa ha sido la circunstancia. Pero la persona con la que podría haber andado no ha sido identificada, indicó el subjefe. Tampoco la moto.

"Hasta el momento, las declaraciones no nos dan la pauta de que haya un delito de instancia privada. Sus amigas, por ejemplo, dijeron que no vieron que haya tenido problemas con alguna persona" esa noche, refirió.