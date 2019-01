Angelici aseguró que este martes decidirán sobre el futuro de Balerdi

El presidente de Boca habló de los posibles traspasos del club y dijo que no quieren vender al villamercedino al Dortmund, pero que ante este tipo de ofertas deben sentarse a negociar. Leonadro en tanto sigue concentrado con el Sub 20.

El presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici, aclaró este lunes por la tarde la situación en la que se encuentran las negociaciones del club de La Ribera en este mercado de pases, incluida la del juvenil villamercedino Leonardo Balerdi que es pretendido con firmeza por el Borussia Dortmund, que acercó una jugosa oferta.

Angelici contó en diálogo con radio "La Red" que este martes recibirá a emisarios del Borussia Dortmund de Alemania por el pase del juvenil, hoy vinculado a la Selección Argentina Sub 20.

"El club nunca tiene intención de vender juveniles, pero cuando llegan ofertas de este tipo el jugador se inquieta y tiene la voluntad de emigrar. Mañana vamos a escuchar la propuesta y decidiremos", avisó.

El contrato de Balerdi tiene una cláusula de rescisión de 10 millones de dólares y los alemanes pusieron sobre la mesa 16 millones, que Boca rechazó en primera instancia.

Nández casi vendido

Boca aceptó la oferta del Cagliari de Italia por el mediocampista uruguayo Nahitan Nández pero no así "la propuesta de pago", que la entidad europea deberá mejorar si quiere llevarse al jugador.



El dirigente calificó de "inaceptable" la modalidad de cancelación presentada por la entidad de Cerdeña, ya que "con la primer cuota no se alcanzaba a pagar ni los impuestos de la transferencia".



"El jugador quiere irse a Italia y Boca aceptó la oferta, pero no la forma de pago. Dependerá del esfuerzo que haga el club italiano para que se concrete", aseguró en diálogo con radio "La Red".



Angelici comentó que le dijo al representante Pablo Betancur que Boca "lo necesita hasta mediados de año", pero que respetará "la decisión del jugador" si quiere marchar a Cagliari, que está dispuesto a pagar 21 millones de dólares por el 70 por ciento de la ficha del uruguayo.



En relación al mediocampista colombiano Wilmar Barrios, Angelici aseguró que "no llegó nada" y que se trata de un jugador "intransferible", excepto que algún club pague "la cláusula de 23 millones de euros netos".



También se mostró reacio a desprenderse de Pablo Pérez, a quien nota "enchufado" para continuar pese a la oferta del Santos de Brasil. "No le vamos a cortar la carrera a nadie, pero entendemos que los grandes recambios hay que hacerlos a mediados de año cuando hay más tiempo para trabajar en el mercado", explicó.



Sobre Agustín Almendra (18), otro juvenil en la mira de un equipo europeo (Napoli de Italia), afirmó que Boca "no tiene necesidad de venderlo".



La misma situación alcanza al arquero Agustín Rossi ("no queremos desprendernos de él porque tiene un gran futuro") y al goleador Darío Benedetto ("es titular e intransferible").



Al repasar la danza de nombres de posibles refuerzos, Angelici aclaró que "no hay ninguna chance" de sumar al brasileño Felipe Melo; "ninguna posibilidad" de repatriar a Nicolás Gaitán desde China ("¿quién le paga el salario?", se preguntó) y que el defensor de Racing Alejandro Donatti "no está en carpeta". "Al 'Mudo' (Franco) Vázquez, a (Ever) Banega, a (Leandro) Paredes también hay que tacharlos", enumeró.



Finalmente, Angelici admitió que sí están "observando" al ex mediocampista de Independiente Federico Mancuello -también pretendido por San Lorenzo- y al volante colombiano Jorman Campuzano de Atlético Nacional de Medellín.