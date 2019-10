Pico y CoDeBa se coronaron en el torneo de vóley sub 13

El torneo de vóley sub 13, en el que participaron 24 equipos de damas y 14 de varones, quedó en manos de las representantes de La Pampa y de uno de los planteles de San Juan. Pico Fútbol Club y CoDeBa ganaron la Copa de Oro en San Luis, durante la competencia organizada por Aseba Club el fin de semana.

Los anfitriones fueron los mejores locales: sexto lugar (Copa Oro) para Aseba A en damas y cuarto para los chicos en la Copa de Plata (ver cuadro).

La acción comenzó el viernes a las 10 y finalizó el domingo a las 13:30. Quinientos jugadores de San Luis, Mendoza, San Juan, La Pampa y Santiago (Chile) se enfrentaron en seis canchas. Tres fueron armadas en Aseba, una en el Club San Lorenzo y dos en la Escuela “Carlos Juan Rodríguez”.

Las damas quedaron divididas en cuatro zonas (A, B, C y D) de seis equipos cada una. En esa instancia se enfrentaron todas. Luego los dos primeros equipos de cada zona clasificaron a la Copa De Oro, el tercero y el cuarto a la Copa de Plata, mientras que el quinto y el sexto a la de Bronce. Los varones fueron separados en dos zonas de siete equipos. También jugaron entre todos y después pasaron a Oro, Plata y Bronce, de acuerdo a la posición.

En las finales doradas las jugadoras de Pico le ganaron a Banco Hispano 2-0 y estrenaron su reinado. CoDeBa venció a Universidad Nacional de San Juan, en el duelo entre sanjuaninos por la corona masculina.

“A los dos equipos de La Pampa no los conocíamos y demostraron que tienen muy buena técnica. Nos sorprendieron. Tanto las chicas (Pico) que fueron campeonas, como los varones (Castex) que salieron terceros”, aseguró Sergio Cappiello, entrenador de los "bancarios". Y detalló que los ganadores se llevaron un trofeo y la inscripción gratis para la próxima edición: 26, 27 y 28 de septiembre de 2019.

Acento sanluiseño

La provincia tuvo en cancha 7 equipos de mujeres y 3 de caballeros. Entre las damas, Aseba A salió sexto y Lafinur A séptimo en Oro; Aseba C segundo y Aseba B cuarto en Plata; en tanto que Campus ULP fue primero, Caranday segundo y Lafinur B cuarto en Bronce.

“Estamos muy felices con el resultado, aunque sabemos que se puede seguir mejorando día a día. Siempre aspiramos a más. Las chicas pudieron ganar algunos partidos y se quedaron con la Copa de Bronce. Pero también fue muy importante lo que pudieron compartir con otras jugadoras durante tres días”, dijo Gustavo Camuzzi, el DT de la ULP. Destacó que su equipo es nuevo, entrenan desde enero, y que además de la sub 13 tienen sub 15, sub 17 y minivóley en el Campus.

Cappiello, del club organizador, detalló que en total se disputaron 151 partidos: “En este tipo de torneos la gente pide buena competencia, que se jueguen muchos partidos y que la comida sea buena. Y en eso nos fue muy bien”. Sobre el roce para los locales, opinó: “A los equipos de San Luis esto nos sirve para medirnos y ver en dónde estamos parados con las otras provincias. Es una referencia”.

Oro femenino

1. Pico Fútbol Club

2. Banco Hispano

3. UNSJ A

4. Providencia

5. UPCN A

6. Aseba A

7. Lafinur A

8 Obras Sanitarias

Plata femenino

1- Racing de Castex A

2- Aseba C

3- Cepada

4- Aseba B

5. UNCuyo

6. Ausonia A

7. UNSJ B

8. Municipalidad de San Martín

Bronce femenino

1. Campus ULP

2. Caranday

3. Municipalidad de San Martín B

4. Lafinur B

5. Racing de Castex B

6. UPCN B

7. Ausonia B

8. Municipalidad de San Martín C

Oro masculino

1. CoDeBa

2. UNSJ

3 Racing de Castex A

4. Banco Hispano

Plata masculino

1. UNCuyo

2. Ausonia

3. Fundación San Martín de Porres

4. Aseba

Bronce masculino

1 Lafinur

2 Municipalidad de San Martín

3 CID

4 UPCN

5 Racing Castex B

6 Cepada