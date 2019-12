Hay un detenido por el asesinato de un albañil baleado en el pecho

El Departamento de Homicidios allanó la casa donde falleció Avaca, y se provocó la discusión entre el patrón y el trabajador. Las tareas comenzaron anoche y aún continúan.

Una persona fue detenida como principal sospechoso del crimen del albañil Avaca, de unos 50 años, que murió anoche cuando fue a cobrar un trabajo a la vivienda de la Primera Rotonda de la ciudad de San Luis, discutió con su empleador y le dispararon con un rifle en el pecho.Según una fuente de la causa, el atrapado es Franco Herrera, de 24 años.

El subcomisario jefe de Homicidios, Javier Sosa, confirmó la información aunque no quiso adelantar mayores datos para no entorpecer la causa y no reveló si se trata del padre o hijo sospechados. En el acalorado altercado había al menos tres personas, además de la víctima. Los policías también secuestraron elementos importante para la causa, aunque no trascendió de qué se trataban. Sin embargo, se sabe que el rifle no apareció de momento. El disparo fue efectuado afuera de la casa, en la vereda. Creen que a menos de diez metros de distancia.

El hecho ocurrió cerca de las 21:30 de este miércoles. La víctima fue con su mujer a que le paguen el trabajo. Tras el disparo, ella lo acompañó en taxi hasta el Hospital Cerro de la Cruz. Pero no llegó con vida.