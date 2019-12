El Monterrey de los argentinos pasó semifinales y enfrentará al poderoso Liverpool

Monterrey de México, dirigido por el argentino Antonio Mohamed, avanzó hoy a las semifinales del Mundial de Clubes de la FIFA, al vencer al anfitrión Al Sadd de Qatar por 3-2 con goles de los ex futbolistas de River Plate Leonel Vangioni y Rogelio Funes Mori.



El santafesino Vangioni abrió la cuenta del partido disputado en el estadio Jassim Bin Hamad de la ciudad de Doha con un zurdazo desde 35 metros que se clavó en el ángulo superior izquierdo del arco cuando se jugaban 23 minutos.



En el tiempo añadido de la primera parte, el mellizo mendocino Funes Mori aprovechó un mal pase atrás del español Gabi y colocó el 2-0 con una definición precisa ante el arquero Saad Al Sheeb.



Monterrey, campeón de la Liga de Campeones de la Concacaf y próximo rival del titular europeo Liverpool de Inglaterra, el miércoles próximo a las 14.30, complementó su triunfo con tanto del mediocampista Carlos Rodríguez a los 32 minutos de la parte final.



El conjunto mexicano tuvo entre sus titulares a Vangioni, Funes Mori, al arquero Marcelo Barovero, otro ex River, y al ex defensor de Racing Nicolás Sánchez. Ingresaron en el complemento el defensor José Basanta, mundialista en Brasil 2014, y Maximiliano Meza, ex Independiente.



Al Sadd, dirigido por la ex estrella de Barcelona Xavi Hernández, descontó con tantos del argelino Baghdad Bounedjah y Abdelkarim Hassan a los 21 y 44 minutos del segundo período.

El gol de Vangioni: