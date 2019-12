Vóley: la Primera Femenina de Aseba dio la vuelta olímpica

Dos partidos fueron suficientes para que la Primera Femenina de Aseba gritara "dale campeonas" en el Torneo Clausura organizado por la Federación Sanluiseña de Vóley. Las dirigidas por Susana Ceratto y El Lince se enfrentaron en el Club de los “Bancarios”. El encuentro inicial terminó 3-0 del lado de las locales con parciales 25-23, 25-12 y 25-14. La revancha, en la cancha de El Lince, fue 3-1 (25-20, 25-22, 14-25 y 25-14) y Aseba dio la ansiada vuelta olímpica. Las jugadoras venían de un trago amargo en el Apertura, cuando perdieron la final con La Merced, tras obtener seis títulos consecutivos en la Liga Provincial. En esa serie se lesionó Stella Gatica, la capitana y el emblema del equipo.

“Ahora, en el Clausura, nos cruzamos con La Merced en semifinales y a ellas les pasó lo mismo que a nosotras: se les lesionó Selva Miraglia (rotura de ligamentos cruzados), la mejor jugadora que tienen. Fue en la Copa Challenger en Villa Mercedes. Por eso no nos hemos cruzado en el 2019 con los dos equipos al cien por ciento”, dijo Ceratto. Y contó que el plantel campeón está integrado por cuatro jugadoras con edad de Primera y las demás son Sub 19, Sub 17 y Sub 15.

Susana explicó que su club fomenta que las inferiores puedan llegar a Primera: “Si se va una grande, sube una de abajo con trabajo y volumen de juego. Lo más importante es que jugamos en Primera con las chicas de inferiores. Para Aseba eso es primordial a salir campeonas”.

Gatica, además de ser la capitana en el equipo superior, es DT de algunas categorías femeninas juveniles. “Stella suma mucho a nivel grupo. Las chicas se apoyan mucho en ella. Es como estar con dos técnicos: yo afuera y ella adentro. Emilio Vega me ayuda también. Este título sirve para volver a recuperar la confianza y le hace muy bien al grupo”, aseguró la entrenadora.

Susana Ceratto es una profesora que deja todo y pide lo mismo en la cancha y en las prácticas. “La que no entrena, no juega”, es su lema.

Aseba sudó en los entrenamientos, en los partidos y volvió a reinar en la máxima categoría de vóley para damas en la provincia.