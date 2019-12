La viuda de Paulo Freire llamó "ser nefasto" y "envidioso" a Bolsonaro

La viuda de Paulo Freire afirmó este martes que el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, es un "ser nefasto" que actuó por "envidia" y "falta de carácter", al llamar "energúmeno" al patrono de la educación brasileña y referencia mundial en la lucha contra el analfabetismo y la igualdad de acceso a la instrucción.

El ataque de Bolsonaro al educador y escritor Paulo Freire, fallecido en 1997 y autor del clásico “Pedagogía del Oprimido”, entre otros, provocó reacciones que van desde el escritor Paulo Coelho hasta el ex candidato presidencial derrotado por Bolsonaro, Fernando Haddad, ex ministro de Educación de la gestión de Luiz Inácio Lula da SIlva.

Bolsonaro, criticando el estado de la educación brasileña, culpó a Freire, al que calificó de “energúmeno” e “ídolo de la izquierda”.

A los 86 años, Ana María Freire, maestra, le respondió a Bolsonaro, al que calificó de “nefasto”.

"Paulo no es un demonio que vino a la Tierra, al contrario, vino a pacificar el mundo. En el fondo Bolsonaro tiene envidia de Paulo Freire, él no puede ser como él. Bolsonaro tiene que estar siempre buscando herir a alguien. Lo que dijo no es de un presidente sino de un hombre nefasto", comentó.

Haddad, candidato derrotado por Bolsonaro en el balotaje de 2018 y el Ministro de Educación conocido por ampliar el acceso a las universidades de las camadas más pobres de la población, dijo que la declaración contra Freire afecta la imagen de Brasil en el exterior.

“Esta agresión afecta la imagen de Brasil en el exterior. En el plano local este circo puede rendir electoralmente, quizás, pero en el mundo se presenta como vergonzoso”, expresó Haddad, quien afirmó que ni Bolsonaro ni el ministro de Educación, Abraham Weintraub, han leído las obras de Freire.

Según Haddad, el que va a pasar la historia como energúmeno “es el presidente”, sentenció.

El escritor Paulo Coelho se manifestó en las redes sociales al escribir: “El presidente tiene miedo de ser olvidado por sus bases si no dice algo absurdo una vez por día y hoy (la frase) fue sobre Paulo Freire”.

Para el escritor, autor del best seller “El Alquimista”, las declaraciones de Bolsonaro pueden llegar a parecer espontáneas pero en realidad son “planeadas con mucho cuidado en los subterráneos del Palacio del Planalto”, la casa de gobierno brasileña.

En 2012 la entonces presidenta Dilma Rousseff declaró a Freire patrono de la educación brasileña.

La declaración de Bolsonaro contra Freire se produjo al ratificar el cese del contrato por los contenidos de la TV Escola, que depende del Ministerio de Educación.

En esa señal pública comenzaron a divulgarse videos con el pensamiento del llamado gurú de la derecha extrema brasileña y de la familia Bolsonaro, el astrólogo y escritor Olavo de Carvalho, radicado en Estados Unidos.