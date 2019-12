Paloma larga el 2020 con Racing y sigue con la Selección Sub 20

Paloma Fagiano descansa en San Luis desde hace tres días. La futbolista puntana viene de jugar dos partidos amistosos en los que la Selección Argentina de Fútbol Femenino Sub 20 viajó a Montevideo para enfrentar a Uruguay. Tendrá unos 30 días de vacaciones. "En la segunda quincena o a fines de enero (aún no está definida la fecha) voy a hacer la pretemporada con la Primera de Racing", contó la volante de 18 años que firmó con la "Academia" en noviembre.

Junto a la mercedina Martina Del Trecco, Fagiano fue parte de la delegación "albiceleste" que sumó experiencia en tierras charrúas para el Sudamericano de Fútbol Femenino Sub 20 Argentina 2020. Argentina perdió el primer partido 2-1 y el segundo 3-1. Martina hizo el gol del descuento en el primero, pero minutos después sufrió una doble fractura en el maxilar inferior. "Al principio no vimos muy bien cómo fue todo. Pero cuando terminó el partido observamos cómo estaba y nos impresionó a todas. Por suerte salió todo bien, la operaron y volvió con el grupo", recordó la volante ex Gepu.

—¿Cómo fueron los choques ante Uruguay?

—La verdad que fue una experiencia muy buena porque es muy diferente jugar un partido informal en el predio de AFA que un amistoso internacional. Pudimos ver el nivel de este equipo que va a jugar el Sudamericano. Nadie se guardó nada. En el primer partido fui suplente. Entré a los 5 minutos del segundo tiempo por Justina Morcillo. Jugué como interna con Dalila Ipolitto, de doble enganche. Y en el segundo partido arranqué de titular en ese puesto y en el complemento me tiraron de volante por izquierda.

—¿Dónde te sentís mejor?

—Carlos Borrello me prueba bastante por izquierda. Es un poco más cansador, pero con menos roce que cuando estás por el medio. Igual no sufrí tanto el ida y vuelta porque la lateral de Uruguay no subía mucho. Casi siempre tenía que jugar en el mano a mano, pero me sentía más cómoda en el medio porque el partido era muy físico. Todo el tiempo choqué, las uruguayas jugaban mucho a eso y después salían de contra con las delanteras que son rapidísimas.

—¿Cómo sigue el calendario de la Sub 20?

—El DT va a dar una lista de 30 futbolistas, más o menos, para trabajar a partir del 4 de febrero en el predio de AFA. Y el 4 de marzo ya empieza el Sudamericano. Ante Uruguay pudimos ver el nivel de un rival que quizás no es de los más duros en la previa, y sin embargo fue muy complicado. Corregimos errores colectivos e individuales. También sirvió para unir al grupo. Yo empecé de suplente y después fui titular, eso me pone muy feliz.

Paloma retoma fuerzas en su hogar después de un año en el que su vida cambió muy rápido. Debutó con la Selección Mayor ante Venezuela, es fija en las convocatorias de la Sub 20 y acordó su vínculo con la "Academia".

El Diario de la República la eligió como Destacada 2019, junto a otras 39 personas, grupos e instituciones. El año próximo despegará del todo. Vivirá en Buenos Aires para jugar en el Torneo Profesional de Fútbol Femenino y luchar por un lugar en el equipo de Primera que dirige el "Tano" Spinelli. No irá sola. Llevará los libros para seguir con sus estudios de Psicología en "Baires". Su carrera recién comienza.