El fútbol femenino protagonizó una nueva fecha llena de goles

Lejos de frenar su marcha, el fútbol femenino de Villa Mercedes vivió una nueva jornada correspondiente al Torneo Clausura, con choques atrapantes de la Primera A y la Primera B.

En la división mayor, la totalidad de los enfrentamientos se produjo en el predio de la Liga local, arrojando como saldo dos triunfos y dos empates.

Por la 6ª fecha, el campeón defensor Aviador Origone volvió a mostrarse imparable al golear 7-0 a ATE II. Mientras Colegiales A superó por 2-0 a La Ribera.

Además, Colegiales B y San José B y Alianza A con Las Águilas A empataron 1 a 1.

Una buena noticia. Cuatro juezas de línea debutaron en el campeonato.

Por otro lado, el Ascenso jugó la 7ª jornada registrando tres victorias y un empate.

En el predio de la Liga los resultados fueron: Unión y Libertad 1-Santa Rita 0; Villa del Parque 1-Defensores del Este 1; y Las Águilas B 0-Pringles de Justo Daract 1. En tanto, en Justo Daract el local Belgrano le ganó 1-0 a San José A.

Un dato de color que vivió el femenino fue el debut de Margarita Aguilera, Valeria Reynoso, Gimena Moreno y Katerinne Barbero, juezas de línea que empezaron a ganar minutos en la cancha.

Hoy regresará la acción junto a la Primera A y la Primera B. En el predio de la Liga, Origone y La Ribera disputarán desde las 19:15 un partido reprogramado correspondiente a la 3ª fecha. En ese mismo escenario, por la B chocarán San José A vs. Unión y Libertad (18), Santa Rita vs. Las Águilas B (18) y Defensores vs. Belgrano (18). Y en Justo Daract, Pringles y Alianza B sellarán la 8ª fecha, a las 20.