Cines Fénix sigue de maratón

La atractiva maratón de Cines Fénix continuará hasta fin de año. Los villamercedinos tendrán la oportunidad de ver las películas más taquilleras que se proyectaron en las salas durante 2019 a un precio especial, y la frutilla del postre será el esperado estreno de "Star Wars: el ascenso de Skywalker", programado para hoy.

La selección de esta semana se compone por seis películas: “La reina de las nieves”, un filme animado que muestra a una niña que por disposiciones del rey se convertirá en la única que pueda salvar a su familia, aunque tenga que unir fuerzas con su antigua enemiga, la reina de las nieves.

La apuesta de Disney es "Maléfica 2: maestra del mal", que continúa varios años después de la primera entrega con la relación entre la villana y la princesa Aurora, que tendrá que enfrentar alianzas para proteger a las criaturas mágicas que residen en el reino.

También es parte de la programación la nueva entrega de "Los ángeles de Charlie" y sus servicios de seguridad e investigación, que tienen ahora a las mujeres más entrenadas en todo el planeta y está protagonizada por Kristen Stewart, Naomi Scott y Ella Balinska.

La cuota de terror la pondrá la rusa "Reflejos siniestros" y un fantasma suelto que cobrará víctimas.

Otra de las propuestas, indudablemente metida entre las más vistas del año, es "Guasón", considerada por varios como la mejor película del año y que se perfila como una de las favoritas para los premios Oscar.

"Proyecto Géminis" —la otra propuesta— está protagonizada por Will Smith y relata la historia de Henry Brogan, un asesino a sueldo que comienza a ser perseguido por un hombre más joven que él y que parece predecir cada uno de sus movimientos.

Mientras los fanáticos esperan la novena entrega de la saga principal de "Star Wars", otros pueden aprovechar la promoción que continuará hasta fin de año, con entradas a 75 pesos para las películas que no son estrenos. “Hemos tenido una concurrencia muy buena aunque no tanto como en años anteriores. La gente que no tuvo la oportunidad de ver esas películas o que quieren verlas nuevamente pueden aprovechar esta propuesta”, invitó Gastón Bamba, gerente de Cines Fénix en Villa Mercedes.