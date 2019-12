Vóley: Lafinur, Aseba y el CID festejaron en las inferiores

Ya están los campeones Sub 13, Sub 15 y Sub 17 en femenino y masculino. En enero la actividad sigue con beach vóley.

Con el tercer y último Grand Prix, la Federación Sanluiseña de Vóley coronó a los campeones de las divisiones inferiores que se adjudicaron el Torneo Clausura. Lafinur dio tres vueltas olímpicas con las jugadoras de la Sub 13, los varones de la misma categoría y la Sub 15 masculina. Mientras que Aseba gritó dale campeón con las dos ramas de la Sub 17 y el Centro Integral Deportivo (CID) levantó la copa gracias a las voleibolistas de la sub 15 (Ver cuadros).

La segunda mitad del año se definió con tres grand prix en todas las divisiones. El ganador de cada uno sumó 15 puntos, el segundo 12 y el tercero 10. Al finalizar los tres encuentros, los equipos que acumularon más puntos subieron al número 1 del podio. “El grand prix te permite presentar un equipo A y uno B del mismo club. Se pueden sumar equipos. Dependiendo de la cantidad que se presentan se arman zonas y luego se cruzan el primero con el segundo de una, el primero y el segundo de la otra y los terceros juegan por el quinto y sexto puesto, por ejemplo”, explicó Fabio Irustia, el presidente de la Federación.

Irustia destacó la paridad entre los clubes durante 2019: “Se intercambiaron los ganadores del Apertura y el Clausura, eso demuestra que fue muy parejo”. También resaltó el crecimiento del número de niños, adolescentes y adultos que practican vóley, algo reflejado en números. El año pasado la federación inscribió 450 jugadores y en el 2019, 850. Hay que tener en cuenta que este año el maxivóley femenino puntano compitió dentro de esta organización. “Estos números no incluyen el minivóley. Hay unos 400 niños y niñas que juegan y es algo que va en ascenso, porque cada vez más clubes se suman”, aseguró Fabio.

La organización que preside Irustia tiene 12 clubes federados de San Luis, Villa Mercedes, La Punta, La Toma y Balde. En el 2020 va por más. “Apuntamos a armar las ligas del interior de la provincia. Buscar puntos referentes y organizar regiones para que no tengan que recorrer muchos kilómetros para competir. La idea es que después se crucen todos los campeones, es el principal objetivo que tenemos para el 2020”, adelantó.

Como la magia por los puntos en la red volvería los primeros días de marzo, habrá actividad en canchas de arena para despuntar el vicio. A mediados de enero la pelota rodará con el beach vóley, para hombres y mujeres con categoría libre. Será un buen momento para jugar descalzos con familiares, amigos y volar de rodillas a la arena para salvar un punto. Después, zambullirse en el agua para refrescarse. Plan verano: siempre vóley.