Seguro sobre ruedas: crece la demanda de pólizas para bicicletas

En los últimos años muchos puntanos se sumaron a la tendencia de las bicicletas como un medio de transporte sustentable, económico y como una herramienta para la actividad física. Adquirirlas implica un gasto que puede oscilar entre 16 mil y 300 mil pesos, y eso genera la necesidad de los ciclistas de asegurar sus bicis para prevenir robos o daños. Un servicio de seguros se ubica entre los $120 y $1.800 por mes, dependiendo de la cotización de la póliza.

En San Luis, la modalidad de seguros se divide en dos: los que brindan el método del pack de hogar, que consiste en la cobertura de una casa y los bienes que la integran; y los que precisan planes específicos para las dos ruedas. Esta última alternativa modificó el ordenamiento de los servicios. “Muchos ofrecían los packs para hogares, pero con el tiempo los clientes empezaron a demostrar un interés más concreto y las compañías nos pusimos al día con esa brecha de mercado”, señaló Diego Gómez de Triunfo Seguros.

“A la gente le cuesta comprar una bicicleta, y sufrir un robo en esas condiciones es algo frustrante; por eso, la cuestión de los hurtos conforma la demanda más fuerte. Desde ese punto de vista, muchos optan por pagar un seguro para estar tranquilos; el mal rato ante estas eventualidades se vive igual, pero hay un respaldo importante si hay una compañía que responda”, indicó el productor de seguros Franco Blanchett.

Para dar un panorama de los valores del servicio, graficó que con una de las cuatro compañías con las que trabaja tienen un slogan que reza: “$11 por cada $1.000 que vale la bicicleta”. De todos modos, el cálculo es muy variable, ya que cada empresa posee sus particularidades. Si bien no hay datos oficiales, Blanchett dijo que de 20 compras de bicicletas, el 10% está asegurado. “Es muy relativo acercarse a una cifra concreta, pero para hablar de números lo más reales posibles hago ese cálculo, que puede parecer poco, pero se relaciona al hecho de que por ahora el mercado se maneja con el boca en boca. Es muy raro que la gente salga de comprar su bici y vaya a asegurarla como se hace con un auto, por ejemplo”, sostuvo. Más allá de ello, lo cierto es que cada vez hay más ciclistas que buscan resguardarse.

Una realidad similar experimenta Antártida Seguros. Si bien reconoce que el servicio “es muy nuevo”, cuenta con packs exclusivos para bicicletas, que cubren robos e incendios. El seguro para una bici económica (de hasta $16 mil) parte desde los $120, siempre dependiendo de la cotización.

En la experiencia de esa empresa, al menos en el aspecto local, las cuestiones de la responsabilidad civil no están explotadas. “Lo que sucede es que la gente aún no conoce a fondo lo que significa un seguro, de hecho muchos propietarios de vehículos los tienen asegurados pero no perciben que se trata de un importante ahorro, de una protección. El tema de la responsabilidad civil en caso de accidentes no está muy explotado, incluso hay una especie de limbo en lo que refiere a las bicis y motos, para dar una idea del contexto”, indicaron en la aseguradora.

Los montos de un seguro

Una tipo montan bike rodado 29 con 21 velocidades puede valer $16.199, por ejemplo. Otra del mismo segmento pero en un modelo más sofisticado, rodado 29, con 21 velocidades y freno a disco puede alcanzar los $25.265. Las que se incluyen en rangos de competición, rodado 29 y con frenos hidráulicos pueden oscilar los $38.999. Una bici de pista llega a los $126.771, mientras que un modelo de ruta puede cotizar $366.900.

Partiendo de esa base, los montos del seguro varían. De acuerdo a los presupuestos obtenidos en la plataforma Seguro Bici, un plan para un rodado de $16 mil del tipo Plan Gold (Prudencia Seguros), que integra responsabilidad civil, robo total, robo parcial, destrucción total y asistencia, la cuota parte de los $316 mensuales.

En el caso del mismo plan pero en la empresa Antártida Seguros, con un pack que incluye responsabilidad civil, robo total, robo parcial y destrucción total, la cuota llega a $382,96.

Para otros modelos de más de $30 mil, las cuotas en Prudencia Seguros (siempre manteniendo los mismos parámetros de pack) oscilan los $599. En el caso de Antártida Seguros, el cálculo se incrementa a $909.

Ya en las bicicletas de alta gama, estimando un valor mínimo de $100 mil, el plan de Prudencia Seguros llega a $1.461,23; y el de Antártida Seguros, a $1.884,53.