Acusado de asesinato actuó en legítima defensa, dice su abogado

Según el letrado, a la víctima no le debían plata, ya que no había trabajado en la casa, y llegó de forma agresiva.

La defensa de Franco Emanuel Herrera, arrestado por haber asesinado a Juan Carlos Avaca hace 12 días en San Luis, apunta a probar que él actuó en legítima defensa. Hoy, antes que termine el día, el juez Penal 2, Ariel Parrillis, debe resolver si procesa al joven de 24 años y si es con prisión preventiva. Está imputado por “Homicidio simple, agravado por el uso de arma de fuego”.

De acuerdo a lo que el magistrado resuelva, quizás pidan un cambio en la carátula de la causa, anticipó Juan Ortega, uno de los dos abogados que representa a Herrera.

Ayer, en contacto con El Diario, Ortega, quien trabaja en la defensa junto a Diego Quevedo, refirió que durante estos días de la prórroga de la detención le solicitaron al juez Parrillis algunas medidas, entre ellas, los registros de cámaras de seguridad próximas a la casa del padre de Herrera, situada en la esquina de Ministro Juan Cruz Ponce y Siempre Verde, en el barrio 140 Viviendas de San Luis, a una cuadra de la Comisaría 7ª. Allí, o más precisamente en la vereda de esa propiedad, Avaca, de 51 años, fue baleado de frente con un arma larga.

Ortega contó que también pidieron una inspección ocular en esa vivienda, que se hizo el viernes 20 a media mañana, con presencia de la defensa, personal del Juzgado Penal 2 y del Departamento Homicidios de la Policía, que instruyó la causa.

También solicitaron que citaran a declarar a la viuda del fallecido (que estaba con él la noche que ocurrió el ataque), al taxista que llevó al herido hasta el Hospital Cerro de la Cruz y a un hombre que realiza tareas de albañilería en lo de Herrera.

Ortega aseguró que la mayor parte de las medidas que requirieron han sido útiles para sostener la premisa de la legítima defensa. En la inspección ocular se pudieron ver las improntas que quedaron en la verja, producto de las piedras que Avaca arrojó aquel día en su intempestiva llegada a la casa, dijo el letrado. “Por testigos y por cómo fue el desarrollo de los hechos sabemos que fue de una forma muy vehemente a increpar a esta gente”, completó.

Explicó que con golpes y el uso de la fuerza, Avaca logró abrir la puerta de la reja y llegar hasta la otra puerta, la que permite acceder a la vivienda, que estaba abierta.

Según Ortega, Avaca iba a buscar al padre de Herrera y posiblemente creyó que este hombre, que tiene una discapacidad, estaba solo, pero se encontró con que allí también estaba Franco y un amigo, tomando mate. Al ver el modo en el que irrumpió en el domicilio, Franco Herrera empezó una discusión con Avaca, que mutó a una pelea y que terminó cuando el joven gatilló en la vereda una escopeta calibre 16.

“Mi defendido, al ver la reacción vehemente, con una fuerza terrible por parte de Avaca, trató de repeler esa situación. Discutieron y pasó esto. No fue su intención matarlo, simplemente asustar. De forma inconsciente disparó el arma y los proyectiles alcanzaron al hombre”, resumió el abogado.

A entender de Ortega, no está del todo claro por qué motivo o con qué intención Avaca fue a lo del padre de Herrera. Dijo que no es cierto que la víctima haya ido a reclamar el pago de un trabajo que habría realizado allí. “La casa tiene pintura antigua, no reciente. Sí hay una ampliación, pero él no ha estado con eso, hay otra gente empleada. Por eso citamos al albañil que ha hecho esa tarea, y él dijo que no ha tenido empleado a Avaca, no reconoce que haya trabajado en la propiedad”, aseguró.

“El padre de nuestro cliente tiene una discapacidad motriz. Él ha sufrido robos, y una vez lo dejaron atado de pies y manos”, refirió y dijo que, por la forma en la que ingresó, tienen la sospecha de que Avaca pudo ir con una intención delictiva. “Está probado, a partir de lo que declaró el chofer del taxi, que no es como dijo la pareja de Avaca, que iban pasando por el lugar y él le indicó al conductor que parara. Él pidió exclusivamente ir a ese domicilio”, afirmó.