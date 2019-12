La destreza de un jinete puntano trasciende las fronteras del país

Montar a caballo es una pasión que le nació de pequeño. Pero este entusiasmo por los equinos a Sergio Gauna de 25 años, conocido como el "Gauchito", lo llevó a participar en campeonatos mundiales de jineteadas que se desarrollaron en los últimos tres años en Sudamérica, en el que consiguió importantes resultados en las categorías en la que intervino.

El joven nació en la Villa de Merlo, pero vive en el paraje El Molino, la zona donde está ubicado el dique Piscu Yaco, en una vivienda rodeada por el atractivo paisaje de la Sierra de los Comechingones. En el predio donde está su casa tiene caballos, vacas, chivos y gallinas, entre otros, con los que trabaja en la compra y venta de animales. Pero también se dedica a la construcción, actividad que realiza por su cuenta. Por el momento no tiene novia o pareja, aclaró.

"Me crié cuidando animales como chivos y vacas, pero siempre me gustó la actividad de la jineteada. Iba a caballo o caminando a una escuela de San Miguel, a unos tres kilómetros de acá. Cuando tenía 10 años comencé a montar a escondidas de mi mamá, Liliana, ella no quería saber nada con que yo fuera montador. Cuando era adolescente comencé a participar en distintas jineteadas que se realizaban en la zona con bastante éxito", contó el joven.

Su vida pasaba por su trabajo en el campo, alguna construcción que le surgía por la zona y compitiendo en los torneos que se realizaban en esa región, siempre consiguiendo destacadas participaciones.

En el 2017 intervino representando a la Argentina en el Mundial de Jineteada que se desarrolló en Ombúes de Lavalle, Uruguay, donde se consagró campeón. "Salí primero en la categoría basto con encimera y me entregaron como premio una rastra y un cuchillo de plata y oro", recordó.

En el 2018, el músico boliviano Dalmiro Cuellar lo invitó a participar en un festival de jineteada que se realizaba en ese país. "Era a modo de exhibición, era un encuentro similar a los que organiza el 'Chaqueño' Palavecino, el Tri-Chaco que se realiza en Santa Victoria Este, en la provincia de Salta", detalló.

A raíz de sus participaciones en Uruguay y Bolivia, fue invitado por los organizadores del festival Rodeo Montubio de la Asociación de Ganaderos del Litoral y Galápagos, que se realiza todos los años en Guayaquil, Ecuador.

Es un encuentro internacional que se desarrolló a principios de noviembre pasado, en el que participaron Corea del Norte, Alemania, Estados Unidos, México, Venezuela, Colombia y Uruguay, entre otras naciones. En la competencia los jinetes deben intervenir en las categorías tradicionales de cada país. En el caso de "Gauchito", debió competir en basto con encimera, crina limpia y grupa.

"Los organizadores me invitaron porque me vieron en videos por internet, me ubicaron por Facebook para invitarme y para que representara a Argentina en ese festival con todos los gastos pagos. Me enviaron el pasaje, era la primera vez que viajaba en avión y a un lugar tan lejos", señaló.

Sergio participó en las tres categorías, pero se consagró campeón en la categoría basto con encimera y como premio se hizo acreedor de una importante suma de dinero en dólares.

"Había jinetes venezolanos, colombianos, mexicanos y de Estados Unidos. Alemania estaba representada por mujeres, que se desempeñaron muy bien. Había una gran camaradería entre todos los montadores, como si nos conociéramos de toda la vida. Los estadounidenses eran de Texas, andaban vestidos por el predio como los cowboys con sus jeans, botas, camisas y sombreros, además bebían whisky. Era como las películas del oeste", describió.

A Gauna el caballo que le tocó para participar fue por sorteo, al igual que el toro que debió montar. "Me dieron un padrillo, que son los equinos que más se usan allá, porque hay muchos caballos salvajes, los encierran y los llevan a las jineteadas. No los sueltan de un palenque como acá, sino que los largan de un brete hacia la cancha, similar a los torneos que realizan los estadounidenses", detalló.

El jurado del torneo estaba integrado por ecuatorianos y daban la puntuación con los números en sus paletas, al mejor estilo del programa de Marcelo Tinelli "Bailando por un sueño". "El puntaje que daban como máximo era de 6 u 8. En el momento que iba jineteando, mi caballo se cayó, rápidamente se levantó y seguí arriba del padrillo. Parece que ellos no están acostumbrados a ver este tipo de situaciones, recibí una ovación cuando me levante y todo el público estaba pidiendo que me pusieran un 10. Los cuatro jurados levantaron sus paletitas con los cuatro 10", destacó.

El joven jinete dijo que fue una muy buena experiencia su participación en este certamen, más allá de conseguir el primer puesto. "Espero seguir participando en distintos festivales, y si puedo, seguir logrando premios", señaló.