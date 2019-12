Fin de una exitosa dupla: "Sanyo" y Maxi no seguirán juntos en 2020

Fueron dos años inolvidables. En su segunda etapa juntos, el puntano Daniel "Sanyo" Gutiérrez y el villamercedino Maximiliano Sánchez conquistaron, casi por un año, el Nº 1 del World Padel Tour y llegaron a ese lugar que tanto desearon desde el día en que dejaron San Luis para irse a España a jugar el deporte que tanto aman.

Fue una etapa con muchas alegrías, principalmente en 2018 en donde conquistaron 12 títulos y jugaron además 4 finales; pero también hubo altibajos, sobre todo en 2019, en donde finalizan la temporada en el puesto Nº 4 y Nº 5 detrás de Francisco Navarro (Nº 1), Juan Lebrón (Nº 1) y Alejandro Galán (Nº 3), dupla de Pablo Lima (Nº 6).

El lunes, tras el Master Final de Barcelona, en donde cayeron en semifinales, ambos confirmaban la separación para 2020. "Sanyo" en Instagram posteó: "Se termina un año más de pádel, se termina este tan duro 2019 y con él, finaliza nuestra etapa llena de éxitos con mi gran compañero, porque tuve muchos y tendré otros, pero siempre serás mi compañero Maxi Sánchez, venimos del mismo lugar, nos conocimos desde niños y juntos logramos ser pareja Nº 1 del mundo. De solo pensar y mirar para atrás me da vértigo. Gracias por ayudarme y por enseñarme todo lo que me enseñaste en este tiempo, gracias por tu compromiso, por tu profesionalidad y por luchar cada bola como si fuese la última. 2 años, 32 torneos, 18 finales y 13 títulos, ahí lo dejamos. Todo de ahora en adelante puede cambiar, pero eso que vivimos ya no lo puede cambiar nadie. Seguramente tendrás un gran 2020. Te desearé lo mejor siempre. Gracias también a todos los que nos apoyaron en estos 2 años, sin ustedes no lo podríamos haber logrado".

Por su parte, Maximiliano Sánchez escribió en la misma red social: "Pongo fin a una temporada más de esta linda carrera que he elegido, y con ella se acaba otra etapa junto a @danielsanyogutierrez. Estoy súper feliz de poder haber cumplido nuestro objetivo y sueño de ser N° 1. Nunca te olvidaré compañero 'Sanyo', gracias, muchas gracias por luchar cada día de estos 2 años juntos. Ganamos, perdimos, nos enfadamos, nos reímos, pero lo mejor fue superar momentos difíciles y disfrutar de jugar juntos. Solo puedo estar feliz de haber jugado contigo. Te deseo lo mejor siempre y que sigas cumpliendo tus sueños. La vida hará que nos sigamos encontrando para seguir riéndonos. No puedo olvidarme del equipo que nos ayudó en este tiempo (...) Gracias a todos los fans, por su apoyo día a día, y un pilar fundamental, mi familia y amigos que siempre están ahí. Volveré en el 2020 con más fuerza. ¡¡¡GRACIAS!!!".

Las parejas que se vienen

Los rumores en el ambiente del World Padel Tour indican que "Sanyo" Gutiérrez jugaría la próxima temporada con el chaqueño Franco Stupaczuk, quien acaba de separarse del argentino nacionalizado español, Matías Díaz.

Justamente el "Warrior" Díaz volvería a conformar dupla con Maximiliano Sánchez. Estuvieron juntos hasta 2017, antes de que Maxi volviera con "Sanyo".

Aún no hay confirmaciones, pero se estima que llegarían en los próximos días.