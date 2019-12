El Universo Cinematográfico Marvel sigue en marcha y uno de los proyectos más esperados es “Thor: Love and Thunder”. La historia continuará con el legado del dios nórdico del trueno que ahora será mujer. Jane Foster (Natalie Portman) recibiría al manto tras los hechos de “Avengers: Endgame”.

La cuarta entrega de esta saga busca tener una villana, sería Amora the Enchantress. El director, Taika Waititi, quiere que ese personaje recaiga en Jennifer Lawrence, según informó We Got This Cover.