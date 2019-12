Alberto Fernández confirmó que Ginés González García será el nuevo ministro de Salud

El presidente electo Alberto Fernández confirmó este martes que Ginés González García asumirá como ministro de Salud en el inicio de su gestión como Presidente de la Nación.

Durante el acto en el que se le entregó un Doctorado Honoris Causa de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, Fernández reveló cómo fue la charla que tuvieron cuando le propuso ser ministro.

“Un día lo llamé a mi oficina y le dije: ‘Hice lo imposible para no tener que convocarte. Pero te necesito Gines’. No yo, te necesita la Argentina que se ha vuelto a enfermar de sarampión, de varicela, que ha vuelto a recrudecer la tuberculosis. Son millones de argentinos que no tienen tiempo. No hay tiempo para aprender, Ginés. Vení y hacete cargo que vos todo lo sabés”, reveló el líder del Frente de Todos.

En esa línea, felicitó a la UBA por haber hecho “una selección perfecta”. “Ginés merece ser distinguido por su compromiso médico, por su compromiso social y público, porque siempre se aferró a la salud pública”, aclaró.

El presidente electo contó que su idea era “construir un gabinete con gente joven”, pero luego llegó a la conclusión de que no conocía a nadie que supiera más que González García sobre salud pública.

Ginés González García, quien cuenta con una larga trayectoria académica, ya ocupó el Ministerio de Salud durante los gobiernos de Eduardo Duhalde y de Néstor Kirchner, entre 2002 y 2007.

Una de las medidas más resonantes de su gestión, que despertó fuertes críticas por parte de los laboratorios, fue la obligatoriedad de prescribir los medicamentos en base a su nombre genérico y no por su marca. En 2007 fue designado embajador de la República Argentina en Chile, puesto que ocupó hasta 2015.

El nuevo ministro restituirá "rápidamente" el protocolo para el aborto no punible

Gines González García, confirmado como ministro de Salud por el presidente electo Alberto Fernández, adelantó este miércoles que restituirá "rápidamente" el protocolo para el aborto no punible y no descartó declarar una emergencia sanitaria para los primeros 100 días de gestión.

"Hay que hacer el protocolo rápidamente, que no es otra cosa que una guía de procedimiento para profesionales de la salud. El Gobierno hizo un mamarracho, un bochorno político que perjudica a las personas más débiles porque dio mucho miedo a los trabajadores de la salud para aplicar la ley", expresó González García en declaraciones a Radio Continental.

Tras ser confirmado el martes como ministro de Salud por Alberto Fernández, quien asumirá como presidente el próximo 10 de diciembre, González García señaló que "se creará la guía de procedimientos para que los trabajadores de la salud sepan cómo proceder, porque existen protocolos para casi todas las patologías y mucho más para que cumplan con la ley, así que eso será prioritario", destacó.

Además, se manifestó a favor de que "se apliquen las leyes vigentes" respecto a la "salud sexual y procreación responsable, insumos para evitar embarazos no deseados, educación sexual e Interrupción legal del embarazo", remarcó.

Respecto a la situación del área que recibirá del gobierno de Cambiemos, el ex ministro de Salud y ex embajador en Chile destacó su intención de "devolverle al gobierno un ministerio y a la Nación una política sanitaria", aunque reconoció que hoy existen "muchas dificultades de financiamiento y prestaciones como vacunas", subrayó.

En ese sentido, no descartó declarar una emergencia sanitaria para los primeros 100 días que, entre otras cosas, "permite compras más rápidas para cubrir las necesidades".

Para González García "Argentina hoy es un país muy desigual" y que en materia de salud "las desigualdades son inmorales".

"Si uno hace una política de salud potente que disminuye las desigualdades y no hay salud de ricos y salud de pobres, sino una salud para todos, genera mejor salud pero también construye democracia, convivencia y solidaridad", apuntó.

Por último, consultado sobre el uso del cannabis medicinal, destacó que "la reglamentación actual no cumple con la ley, limita el uso que tiene que ser permitido y hay que romper con un mercado negro absoluto", aseguró.

"Vamos a trabajar en la reglamentación de la ley para mejorarla y que amplíe las patologías en los que se legaliza su uso", destacó.