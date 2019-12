Mauro Viale tildó a Riquelme de “maleducado” y “desagradable”

El ídolo de Boca no quiso darle una nota en vivo y el conductor, furioso, lo criticó sin piedad.

El ídolo ‘Xeneize’ Juan Román Riquelme estuvo este miércoles en los estudios del canal América para promocionar su candidatura a vice presidente de Boca Juniors y le concedió una entrevista a Jorge Rial en el programa ‘Intrusos’. En ese ciclo habló de la actualidad del club, sus objetivos en caso de convertirse en dirigente de la entidad y a su vez apuntó sus críticas hacia el actual presidente, Daniel Angelici. Pero cuando el programa de espectáculos culminó ocurrió un escándalo.

Cuando Riquelme se retiraba de las instalaciones y saludaba a fans que le pedían fotos, apareció Mauro Viale con una cámara y un micrófono conectados en vivo a la transmisión del canal. El ex relator tenía las intenciones de hacerle una nota al ex 10 de Boca. Pero el astro evitó el contacto, no respondió a las preguntas y siguió su paso hacia los portones de salida del edificio.

El gesto de Riquelme enfureció al experimentado conductor que, en vivo y en directo, fustigó a la figura ‘Xeneize’ sin piedad: “Lo perdimos. ¡Qué tipo desagradable…qué maleducado!”.

Román no se inmutó y luego de que la frase de Mauro Viale se viralizaran en las redes sociales, tampoco le dio respuesta en forma personal ni tampoco nadie de su entorno. Mientras, al ex relator de ‘Fútbol de Primera’ la bronca todavía le dura.