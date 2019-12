Racing y River festejaron en La Pedrera

Las “Millonarias” de categoría sub 14, vencieron a Platense por 4 a 1, mientras que las “Academicas” de la categoría sub 16 golearon 10 a 0 a Universidad de Río Cuarto.

En el imponente “Estadio Único” de La Pedrera las divisiones de futbol femenino sub 14 de River y la Sub 16 de Racing gritaron campeón y le pusieron el broche de oro a la Liga de Desarrollo de AFA que no paró de crecer en este 2019, acompañando al primer año del profesionalismo de la división mayor.

En el primer turno, las “Millonarias” de la categoría más pequeña, derrotaron a Platense por 4 a 1, mientras que un rato más tarde fueron las académicas las que vapulearon a Universidad de Río Cuarto por 10 a 0.

Fue el cierre para una semana intensa de encuentros en la provincia en la que participaron equipos desde Salta a Trelew y desde Buenos Aires a San Luis.

Las ganadoras se ganaron la chance de participar de una liga de desarrollo sudamericano que se realiza en Paraguay.