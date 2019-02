Newbery-Origone abren el Regional de AFA

Este viernes, Jorge Newbery y Aviador Origone dejarán atrás las largas y exigentes pretemporadas, cuando desde las 21:30 inicien su participación en el Torneo Regional Amateur de AFA.

Ambos representantes de la Liga Mercedes de Fútbol se medirán en el partido inaugural de la Zona 1, Región Cuyo, en el estadio “Osvaldo Centioni” bajo el silbato del juez local Federico Ojeda.

Newbery es a priori uno de los candidatos del grupo. Cuenta con un plantel joven, que viene de ganar todo lo que jugó la pasada temporada (Torneo Anual, Copa Villa Mercedes y Copa de Campeones), lo que lo hace muy peligroso.

Para el duelo de esta noche, la dupla técnica conformada por Fernando Lunardi y Mauro Rosales ya tiene casi definido el esquema 3-3-2-2 que intentará empezar con una sonrisa.

La duda está arriba, en el nueve de área. Entre Emiliano Lunardi y uno que regresó al club, Martín Álvarez.

El inconveniente pasa por la habilitación del ex Chalatenango de El Salvador y es simple de resolver: si llega estará entre los once titulares, y si no, a su lugar lo ocupará Lunardi.

La alineación sería con Fernando Presedo; Ezequiel Vega, Brian Inostroza, Franco Guzzo; Martín Bellón, Axel Torres, Juan García; Ariel Medina, Diego Venecciano; Ezequiel Rodríguez y Lunardi o Álvarez.

En la vereda de enfrente, con la misma idea de iniciar el camino con un resultado positivo, se encuentra Aviador Origone, que para su debut como visitante llega con algunos jugadores en duda.

Uno de ellos es el marcador central Hernán Barroso, y otro el volante mendocino Emanuel Ércoli, ambos golpeados y por ahora en la lista de bajas.

De no llegar en condiciones el ex jugador de Los Pumas, su reemplazante será Maximiliano Muñoz; mientras por Ércoli jugaría Luciano Ambrogio.

Los técnicos Cristian Manzur y Ricardo Lemme, dibujaron un 4-3-1-2 con los siguientes soldados: Joaquín Castillo; Lucas Rodríguez, Muñoz o Barroso, Joaquín López, Cristian Coria; Mauro Rohner, Gonzalo Amaya, Ércoli o Ambrogio; Emanuel Morales; Pedro Sacchi y Enzo Cuello.

Esta noche, Jorge Newbery y Aviador Origone buscarán comenzar el Regional Federal Amateurs con el pie derecho. Ambos pelearán para quedarse con los tres puntos, dentro de una zona que se sabe que es difícil y pareja.