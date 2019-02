Un choque derivó en una persecución y dejó a un joven internado

La mañana de este domingo, un joven terminó inconsciente e internado en el Hospital San Luis luego de protagonizar un choque y una persecución que se extendió 12 cuadras. El hecho involucró a un motociclista y a un taxista, que persiguió al herido para que le pagara los daños que le había provocado momentos antes. La víctima está fuera de peligro.

Generalmente, los accidentes de tránsito son atendidos por policías de Accidentología Vial, pero como en este caso se habría tratado de una agresión, las actuaciones quedaron en manos de la Comisaría 4ª.

Una fuente de esa seccional comentó que todo comenzó en la esquina de Bolívar y Maipú, en momentos en que Cristian Emanuel Pereyra, chofer de un Fiat Siena con licencia de taxi, esperaba que la luz del semáforo le diera verde.

Pero el conductor de una Motomel Blitz 110 negra que circulaba en el mismo sentido quiso pasar en rojo, chocó el espejo retrovisor del lado del acompañante y terminó tendido en el asfalto.

Pereyra dijo que, preocupado, se bajó de su vehículo a ver cómo estaba, pero el joven se incorporó, intentó golpearlo y se dio a la fuga por Bolívar al oeste. El taxista, de 29 años, salió tras él y lo interceptó en la esquina de avenida Lafinur y Junín.

Compañeros del chofer comentaron que el motociclista estaba tan borracho que debió reducir la velocidad porque zigzagueaba, entonces Pereyra aprovechó, lo rebasó y lo esperó en la esquina. Pero cuando quiso tomarlo de un hombro para que se detuviera, el joven perdió la estabilidad, cayó y dio con la cabeza contra el baúl del Siena.

Cuando llegó la ambulancia del Sempro, el chico yacía inconsciente, por lo que la Policía no pudo obtener sus datos. No obstante, un médico de la guardia del Hospital San Luis les habría dicho a los investigadores que el herido no corre peligro de vida y que solo iba a quedar en observación.