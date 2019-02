La "patota" de intendentes adolfistas

Parecían la barra brava de algún equipo chico o la hinchada más bullanguera de un club de pueblo. Sobreactuaban estar entre furiosos y tristes, en un acting que era digitado vía telefónica por algún mandamás. “¡Queremos que el ministro nos atienda!”, reclamaban en voz muy alta a los empleados de mesa de entrada.



Eran unos 17 intendentes del ‘adolfismo’ que fueron en patota hasta el Ministerio de Gobierno, Justicia y Culto en busca de una reunión inmediata con su titular, Eduardo Mones Ruiz. Al margen de las órdenes telefónicas del capo de la barra, el argumento que usaron fue presentar sus proyectos comunales para desarrollar obras en sus ciudades o pueblos dentro del plan de Lucha contra la Pobreza que impulsa el gobierno provincial con fondos propios.



Entre los más díscolos estaban el bonaerense Daniel Orlando (es oriundo de Tigre) como intendente de Potrero de los Funes, el villamercedino Mario Merlo, el tomense Francisco Cornejo, el koslayense Toti Videla más la representación femenina comandada por Sandra Altamirano (Los Molles), Stella Maris Lobo (Villa de la Quebrada) y Lorena Cardinali (San Jerónimo), aunque en total el grupo llegaba a 17 jefes comunales mezclados con una decena de sus concejales.



Todos reclamaron a viva voz la presencia de Mones Ruiz, que llegó al rato tras una reunión. Por no tener audiencia previa y porque lo esperaba el bloque de Senadores del PJ para sostener un encuentro previsto con anterioridad, el ministro escuchó los improperios en la antesala de su despacho. “Queremos que nos reciban los proyectos y que vos nos des una audiencia. ¡Esto es cortito hermano, es tu obligación!”, le espetó Orlando, respaldado por un cada vez más agitado Mario Raúl Merlo.



Con su calma de siempre, Mones Ruiz se limitó a responder que los iba a escuchar en audiencia y no en patota. También se refirió acerca de los proyectos que cada intendencia pretende desarrollar: “La mayoría de ustedes se reunió cara a cara con el Gobernador, ya conocen los requisitos para implementar esa política. ¿Qué reclaman? ¿Por qué vienen en patota? Así no muchachos…”, remarcó el ministro.



“Nosotros no somos del PRO, no somos amarillos. ¡Somos peronistas!”, sostuvo el Tigre Orlando y su naricita le creció un centímetro. Luego, una concejal villamercedina le recordó a Mones Ruiz que los fondos que busca su jefe son para paliar la subas del boleto del colectivo. El ministro le respondió que la quita de los subsidios al transporte fue obra del presidente Macri, gestión que tiene el apoyo del senador Adolfo Rodríguez Saá, quien casualmente es el referente de los 17 intendentes al borde de un ataque de nervios.