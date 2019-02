Talleres empató en Brasil y avanza en la Copa Libertadores

Talleres de Córdoba, con una sólida actuación. igualó 0 a 0 en Brasil ante San Pablo y se clasificó para Fase Previa 3 de la Copa Libertadores de América de fútbol, la instancia previa a la de Grupos del máximo torneo a nivel continental.

Talleres hizo pesar el 2 a 0 conseguido la semana anterior en Córdoba en el cotejo de ida de esta Fase Previa 2, para avanzar con el mismo resultado global, gracias a las anotaciones de Juan Ramírez y Tomás Pochettino del primer enfrentamiento.

El encuentro se jugó en el estadio Morumbí de San Pablo, donde unos 3.500 cordobeses deliraron con la clasificación del equipo de la provincia mediterránea.

La etapa inicial transcurrió con la impotencia de San Pablo, que pese a necesitar ganar por dos o más goles para clasificar, no tuvo ni la actitud ni el juego para buscar ese objetivo.

Talleres, por el contrario, se mostró más firme, manejó bien el balón y fue de los dos el más preciso y ordenado, con la tranquilidad del resultado de la ida y con mejores desempeños de los futbolistas, situación que le permitió estar más cerca de marcar.

A los 33 minutos se produjo la primera jugada de peligro, cuando Sebastián Palacios desbordó por izquierda, envió centro y el arquero Dayro Moreno, no pudo definir.

Dos minutos más tarde, Tomas Pochettino disparó apenas desviado desde afuera del área y puso en apuros nuevamente a la defensa de San Pablo.

La parte final mostró otra actitud de San Pablo, que a sabiendas de que necesitaba ganar para avanzar, se adelantó en el campo, presionó a Talleres y dispuso de la más clara, a los 2 minutos, cuando Guido Herrera le tapó brillantemente un remate a Hélio Júnio.

El conjunto paulista siguió en búsqueda de la apertura, pero a medida que transcurrían los minutos se tornó cada vez más impreciso, carente de ideas y para peor, a los 34 minutos se quedó con diez jugadores por la expulsión de Éverton.

Talleres no se salió de su libreto, continúo bien parado atrás, no se desordenó y cada vez que pudo buscó la "contra" ante la desesperación de los brasileños.

El conjunto que dirige Juan Pablo Vojvoda quedó a dos partidos del objetivo de llegar a la fase de grupos de la Copa Libertadores, para lo cual deberá eliminar a Palestino de Chile, que dejo en el camino en esta instancia a Deportivo Independiente Medellín, de Colombia.

El cotejo de ida se jugará en la capital trasandina, mientras que la revancha se desarrollará en el estadio Olímpico de Córdoba.

El vencedor del cruce entre Talleres y Palestino pasará a integrar el Grupo A de la Copa Libertadores de América, junto con River Plate, último campeón, Internacional de Porto Alegre (Brasil) y Alianza Lima de Perú.