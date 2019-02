Alcoholemia en Villa Mercedes: la mayoría de los infractores tiene más de 25 años

Como todos los veranos, los responsables de los operativos de tránsito intensifican los controles de alcoholemia durante los fines de semana. Aseguran que verifican entre 500 y 600 conductores entre las madrugadas del sábado y el domingo, y alrededor de 10 y 20 casos son positivos, teniendo como protagonistas a los infractores mayores.



El subsecretario de Control Urbano de la Municipalidad, Jorge Rodríguez, aclaró que algunos operativos son en conjunto con la Policía de la Provincia, y comentó que el último fin de semana detectaron más de diez casos de alcoholemia positivos.



“Las cifras siempre rondan entre las diez y veinte infracciones por fin de semana. Lo que sí notamos es que se modificó la edad de los infractores, cosa que antes era más parejo”, manifestó el responsable, quien explicó que los más jóvenes están respetando las normas de tránsito. “Ahora los adolescentes se están cuidando más, y la tendencia sigue con la gente mayor, que todavía no toma conciencia”, lamentó.



En la ciudad, la ordenanza municipal que está vigente acordó que el límite de tolerancia de alcohol en sangre para conducir es cero, a diferencia del resto de las ciudades que el permitido es 0,5.



Rodríguez señaló que los jóvenes están tomando conocimiento sobre el sistema del conductor designado, que propone elegir un chofer antes de ingresar al boliche para que no consuma alcohol, o buscan otras alternativas para trasladarse, ya que de esa forma evitan una multa y sobre todo un accidente. "Eso nos da una gran satisfacción porque además de que los resultados del trabajo sean favorables, no tenemos que estar lamentando algún accidente producido por el efecto del alcohol", destacó.



A su vez, el subsecretario remarcó que tienen un gran compromiso con las personas mayores de edad, entre 25 y 50 años, ya que todavía no toman conciencia de los problemas que pueden llegar a ocasionar.



"La diferencia está en que los mayores no temen de ir en contra de las normas, ya que prefieren pagar una multa", expresó Rodríguez, que a raíz de los casos de alcoholemia positivos que se mantienen constantes adelantó que van a seguir llevando adelante los operativos por el microcentro y en diferentes puntos de la ciudad. "Vamos a continuar con la concientización y prevención. Además seguimos con los controles del uso de casco y cinturón", aseguró.