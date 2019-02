Estaciones de servicio limitan la venta con tarjetas de crédito

Por lo menos dos estaciones de servicio de la petrolera estatal YPF, en la ciudad de San Luis, ya colgaron el cartelito “no se aceptan tarjetas de crédito”. Una está ubicada en Héroes de Malvinas y Sarmiento, y la otra está sobre la Avenida Santos Ortiz, contigua a la Terminal de Ómnibus (Ediro). La explicación que le dan a los usuarios es que YPF tenía un convenio especial con Visa y Mastercard para que las ventas por combustible se acreditaran a las 72 horas pero, al cambiar la gerenciadora que administraba el servicio en ambas firmas, el convenio terminó y por ahora no hay indicios de que se renueve.

La tendencia parece irreversible, según la opinión del presidente de la Cámara de Expendedores de Combustible, José Gianello: “Por lo que me enteré, conversando con los integrantes de la Cámara, ese convenio que tenía YPF con las tarjetas no lo va a tener más. Porque la empresa Prisma, que era la que tenía a cargo el servicio de cobro de tarjetas de crédito de los bancos, perdió la mayoría de los clientes porque la Secretaría de Defensa de la Competencia la obligó a deshacerse de la mitad de las acciones y cedérsela a un nuevo grupo inversor de Estados Unidos”. Esto fue motivado por denuncias de asociaciones de comerciantes y Pymes que se veían perjudicadas por las altas tasas de interés y los descuentos que les aplicaban.

Gianello aclaró que el resto de las estaciones las recibe, pero solo en un pago: “Las demás petroleras nunca tuvieron ese convenio, y por eso cada vez se nos complica más la posibilidad de vender a crédito, que además representa el mayor volumen de ventas que hacemos ahora. El panorama es muy complicado porque hay una ley que nos obliga, a los que tributamos IVA, a recibir todos los medios de pago. Con lo cual, si dejamos de hacerlo, también estaríamos incumpliendo con la ley. La verdad es que estamos entre la espada y la pared”.

El comerciante explicó que cada venta que se hace con tarjeta de débito se les acredita a las 72 horas, “pero cuando se trata de crédito se tardan 28 días, que a veces terminan siendo 32 dependiendo de cuándo se hizo la operación. A esto hay que sumarle los descuentos, las retenciones y el cobro de Ingresos Brutos que nos hacen. Y, cuando vas a hacer el número real, resulta que perdimos financieramente porque en ese lapso de tiempo —además— tenés el efecto negativo de dos puntos de inflación y, encima, el aumento del valor del combustible”.

Según dijo, “hoy el porcentaje de venta en las estaciones de servicio, sumando tarjetas de crédito y las cuentas corrientes, está llegando al 75 por ciento. Y a las condiciones de las tarjetas vos no las podés manejar, a diferencia de la cuenta corriente que podés cortarla cuando sea necesario”. También destacó que han hecho varias presentaciones por intermedio de la cámara que los representa, a nivel nacional, ante la Secretaría de Comercio de la Nación y la empresa Prisma, pero nunca tuvieron una respuesta favorable.

El estacionero recordó que “la respuesta de la empresa que gerencia el cobro siempre es la misma, ellos no pueden mejorar las condiciones porque no les cierran los números. Y todos sabemos que no es verdad porque el financiamiento de una tarjeta hoy llega casi a una tasa del cien por ciento, y eso es imposible de sostener. Es obvio que, si no les dieran los números, ningún grupo empresario querría entrar en ese negocio. Y encima en Argentina lo tenía Prisma solamente”.

Gianello anticipó que “está prevista otra reunión dentro de dos días con el secretario de Comercio, Dante Sica; y la semana pasada los representantes de la cámara a nivel nacional pudieron reunirse con Gustavo Lopetegui (secretario de Energía). Después de estos encuentros vamos a ver cómo se va a manejar el tema de las tarjetas de crédito. Pero la idea nuestra hoy es cortar el servicio, aunque por ahora no se puede”.