Bea, empezó la cuenta regresiva

“Me siento muy bien, confiado con el trabajo que hicimos y listo para tirar doce rounds", cuenta a El Diario de la República Fabricio "El Turbo" Bea, campeón sudamericano de los súper plumas, que en la previa de la pelea de mañana ante el retador venezolano, Alfonso Jesús Pérez Mora, se muestra de buen ánimo y lleno de optimismo. Listo para entregar frente ante su gente su mejor versión. "Voy a dar lo mejor de mí para que el título se quede en Villa Mercedes", avisa el noqueador cuyo talento, pegada y registro personal, hablan por sí mismo.

Profesional desde diciembre de 2016, Fabricio (21 años), se adueñó del cetro sudcontinental vacante en setiembre pasado, al vencer antes del límite al Bariloche Miguel Ovejero, en el polideportivo Municipal de Trenque Lauquen. Y en diciembre del mismo año, en el Estadio La Colonia de Junín, Mendoza, realizó su primera defensa exitosa ante el duro santafesino Hugo Santillán, a quien sacó en el cierre de la cuarta vuelta por medio de un nocaut técnico. Santillán recibió un golpe en la mandíbula que le imposibilitó continuar.

Pero ahora la historia es otra. Hará su primera experiencia frente un boxeador internacional —a quien dice haber estudiado en videos—, y el campeón no quiere sorpresas. "Lo estuve observando y es peligroso, le ganó a boxeadores mexicanos que venían invictos. Él es más alto que yo, por lo que voy a trabajarlo abajo, acortar distancia para que no me lastime ya que tiene mayor alcance de brazos", señaló el villamercedino, considerado en el ambiente como un enorme proyecto del boxeo argentino.

El nombre del venezolano, cuyo historial es de 14 triunfos (11 nocauts) y 11 derrotas, tomó notoriedad tras caerse el retador puntano Claudio "Serpiente" Echegaray, quien en la previa del combate a desarrollarse en el Palacio de los Deportes sufrió una doble fisura en el puño izquierdo. "Empecé mi preparación hace dos meses atrás. Trabajaba pensando en Echegaray, pero se lesionó, y ahora lo hago enfocado en el venezolano. Yo me siento bien física y mentalmente… mi pegada es más fuerte y estoy tranquilo, confío en que voy a hacer una buena pelea", dijo.

El campeón sudamericano no sube al ring en su ciudad natal desde abril pasado, y no oculta su alegría por volver a cruzar puños ante su gente. "Estoy feliz, muy contento. Quería pelear en Villa Mercedes, por la gente, porque la mayoría no puede viajar para verme afuera. Ojalá que el sábado (por mañana) haya un lindo marco, es una buena oportunidad para que los que me querían ver la aprovechen”, expresó “El Turbo”.

Fabricio ostenta un registro envidiable. Tiene como profesional 12 combates, divididos en 11 triunfos (11 nocauts) y un empate; foja que el campeón adelantó que buscará incrementar mañana, aunque no precisó que sea por la vía rápida. “Voy a subir preparado para los doce rounds, después el nocaut, si se hacen bien las cosas, viene solo”, cerró el “Turbo”.

La cartelera será televisada desde las 23 por DirecTv Sports, y tendrá en el ring, además de Bea, a otros tres boxeadores puntanos: Stodulsky, Martínez y Cabañas.