Hockey inclusivo: Torneo Igualdad en el Ave Fénix

San Luis será por tercera vez sede del Torneo Igualdad de Hockey que convoca a equipos de todo el país a participar de un evento deportivo que busca la inclusión como principal bandera.

La competencia, que arranca este viernes y se extenderá hasta el domingo, se realizará en el Estadio Provincial Ave Fénix y está organizado por la Organización Argentina de LGBT y acompañado por el Programa Juventud.

“El torneo contará con la presencia del seleccionado nacional LGBT de hockey y tendrá modalidad primera de mujeres y hombres. Las inscripciones ya cerraron en enero, pero estaría genial que venga mucha gente, que vea que nosotras también podemos jugar y que no existe la ventaja deportiva”, explicó Mía Gamietea, secretaria de Deportes de la Asociación LGBT de hockey, respecto al comunicado del Comité Olímpico Nacional mediante el cual niegan la federación de chicas trans por alegar “ventajas deportivas”.

Algunos equipos ya confirmados son Halcones de San Juan y también equipos de Mendoza. Como en muchos ámbitos, la comunidad LGBT lucha por el reconocimiento de sus derechos, en el caso del hockey tienen negada la posibilidad de “federarse” en algunas provincias.

“Yo acá en San Luis estoy federada, pero hay chicas en otras provincias que no pueden jugar a nivel federación. Dicen que hay ventaja deportiva, entonces queremos decir y demostrar que no es así, además en Argentina hay una Ley de Género y hay que respetarla, antes que nada. Un hombre no te va a ganar por tener más fuerza, el deporte es entrenamiento, no solo es el golpe, también es la técnica”, expresó Gamietea mientras se prepara para su siguiente entrenamiento en busca de un lugar en los Juegos Mundiales LGBT Buenos Aires 2020.