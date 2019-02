Preocupación por el mal estado de la biblioteca de la UNSL

Una novela interminable. Una película de terror o la clara postal de la desidia. Todo eso es la biblioteca "Antonio Esteban Agüero" de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL). El problema ya es de larga data y apunta directamente al mal estado del edificio, a pesar de ser una construcción joven (fue inaugurada en marzo del 2015): sus techos, muros y mampostería están destruidos. Además de lloverse y de los permanentes problemas eléctricos y de humedad, ahora dicen que una parte del techo del sector de administración se deterioró aún más y, por miedo a que alguien fuera lastimado, las personas que trabajan allí fueron desalojadas del espacio.

Docentes, trabajadores y alumnos de la UNSL denuncian hace tiempo estos problemas edilicios, pero las autoridades de turno siempre argumentaron que estaban al tanto de los dilemas de infraestructura de la biblioteca y que las soluciones llegarían pronto. El drama es que pasó el tiempo y no hicieron nada para subsanarlo.

A principios del 2017, tras una tormenta, la biblioteca se inundó y muchos de sus libros quedaron arruinados por el agua. Más tarde, en abril de ese mismo año, este matutino reflejó que poco había cambiado tras las primeras denuncias en la infraestructura ubicada en la esquina de Ejército de los Andes y Estado de Israel.

Los encargados del edificio responsabilizaron al anterior rector, el ahora diputado nacional por la UCR, José Riccardo, y los manejos que hizo de los fondos públicos recibidos. Pasó el tiempo y ahora el panorama es aún más desolador: una persona que trabaja en ese área, y que prefirió no difundir su nombre por temor a potenciales represalias, envió fotos a través de la aplicación WhatsApp, en las que exhibe que el deterioro continúa y se agrava sin que nadie se ocupe en mitigarlo.

"Quería contarles que después de muchos reclamos tuvimos que desalojar dos oficinas del primer piso de la biblioteca. Resulta que es un peligro, abajo no tienen columnas y se ha partido todo. Si no se arregla, se va a caer. Ya comenzó a caerse por dentro, pero está rota por dentro y por fuera. Nunca nos escucharon. Pero como es un riesgo tuvimos que desalojar", expresó la misma persona mediante un mensaje escrito.

"Nunca nos escucharon. Dijimos siempre que algo andaba mal y ahora está el techo todo agrietado por dentro y por fuera. Creo que en estos días tiene que venir el rector. El que dio la orden de desalojo fue un ingeniero de la unidad de riesgo. Las oficinas están funcionando en la sala de lectura silenciosa. Sin palabras", agregó con indignación.

Una persona que siempre fue crítica de lo que ocurría en la biblioteca de la Universidad Nacional de San Luis es Eduardo Borkowski, docente y ex miembro del Consejo Superior. El químico avaló la última denuncia sobre el estado del edificio. "Lamentablemente, esto muestra el deterioro y el desprecio que se le tiene a nuestra universidad, tanto de manos de Riccardo, como de (Félix) Nieto Quintas. Las dos gestiones son responsables porque dejaron de lado la institución, la abandonaron. La biblioteca es un lugar muy importante para una escuela. Y mucho más si se trata de una universidad. Es el corazón de cualquier entidad educativa. No puede faltar o estar deteriorada. Se trata de un espacio central y aquí no solo presenta graves problemas edilicios y deterioro de sus libros, sino que a sus autoridades no les interesa", expresó Borkowski.

"Respecto a la actual biblioteca, su espacio no se pensó ni se construyó adecuadamente. No hay estantes, no tiene el espacio que debería presentar para la conservación de los libros, y en vez de cuidarlos de la humedad permiten que el inmueble se llueva. Nadie repara nada. Todo es muy triste", añadió.