La familia de Mendoza que pintó el grafiti pidió perdón y se comprometió a borrarlo

Según el intendente de La Carolina, Alberto Ferraro, los Bazán arribarán esta semana a San Luis para subsanar el error y limpiar el ingreso al mirador del pueblo.

La familia Bazán Trillas de Maipú, Mendoza, pasó por San Luis y ese camino quedó registrado de la peor manera, con un grafiti en una pared de piedra en la localidad de La Carolina.

Rápidamente la imagen se viralizó en todas las redes sociales y fueron muchas personas las que mostraron su indignación. Hubo reclamos, insultos y pedidos de multas.

Finalmente, los Bazán Trillas reconocieron el error y anunciaron que en las próximas horas viajarán nuevamente a intentar enmendar el error a borrar los que escribieron con un aerosol de pintura blanca en las sierras puntanas.

El dato lo confirmó Alberto Ferraro, el intendente del La Carolina que dijo: "Se comunicaron conmigo, llamé a la municipalidad de Maipú y hable con el secretario para saber si los conocían y al rato me devolvieron el llamado y me dijeron que se presentó espontáneamente Leonardo Bazan me dijo que fue su hijo (el que realizó la pintada) y que estaba apenado, triste y avergonzado. Van a venir a la localidad para subsanar este error".

Ferraro afirmó que entendía que era una buena actitud el pedir disculpas. "Se equivocó, le dio mucha vergüenza, pero va a venir enmendar el error que cometieron".

Opinó además "que hay que sacar lo positivo, se generó un debate que servirá para concientizar sobre el cuidado del medio ambiente, el trabajo de los municipios. Lo bueno es que se habló mucho de la necesidad que los turistas cuiden los espacios. La familia da el ejemplo y lo va a subsanar".

El hecho tomó estado público y fueron las redes sociales el medio por el cual rápidamente giro la noticia.

En este contexto, el diario digital Mendoza Post habló con Bazán quien confirmó que fueron a la Municipalidad de Maipú con el fin de hablar con las autoridades y explicarles que querían viajar hacia San Luis y solucionar lo ocurrido. También, con cierto temor pidieron seguridad para "evitar que su integridad física se vea amenazada por los lugareños".

"Fuimos a vacacionar a La Carolina y la pared tenía grafitis. El aerosol estaba tirado ahí porque otras personas habían pintado antes. Los chicos míos lo vieron y dijeron que pongamos el nombre de nuestra familia", dijo Leonardo al medio mendocino.

"Nos queremos hacer cargo y pedir perdón para ellos (en La Carolina) es algo grave y lo entiendo. Es un pueblo muy lindo y no fue nuestra intención. Es un momento feo para ellos y para nosotros, muy dramático", explicó.

"No somos de andar pintando por ningún lado, somos una familia de trabajo. Ha pasado esto y nos tenemos que hacer cargo. Hemos salido en todos los medios y queremos solucionar el tema y dar la cara. No queremos esconder nada y nuestra idea es ir y arreglar la situación", aseguró Bazán.

"Para nosotros, ahora, fue un error grave haber hecho eso. No sabía que iba a llegar a tener esta trascendencia. Nos ha generado una sensación traumática, porque somos gente de trabajo, no somos gente de andar haciendo daño, no dejamos basura tirada y siempre llevamos nuestra bolsita", afirmaron.

Uno de los mensajes más elocuentes lo dio Julio Zalazar, el cantante de Algarroba.com que posteó en su Facebook: "Ni bien pisás las sierras y te perdés en el mágico y aturdidor silencio de sus senderos y te abraza ese vientito que tiene al igual que ellas, millones de años, o te vás como si nada detrás del vuelo de algún pájaro o mirando pal suelo, entre las piedras, te confundís buscando carqueja, peperina y no sabes si es poleo o burrito, y las verbenas se pintan de colores para saludarte... Ellos, Todos ellos, ya saben que estás ahí, no hace falta que les avises!!!".