Plan de lucha contra la pobreza: ya hay once comunas adheridas

La iniciativa por parte del Estado provincial de luchar contra la pobreza, codo a codo junto con las intendencias, sigue ganando adeptos. Ayer, se sumaron tres municipios del Departamento Junín (Villa de Merlo, Talita y Lafinur-La Lomita) que le presentaron sus proyectos al Gobierno, que sumará al Presupuesto 2019 700 millones de pesos para las comunas que quieran adherirse. Ya son once los municipios dentro del plan, y en Terrazas prevén finalizar las reuniones con todos los interesados en el transcurso de la semana que viene.

A las 11 de la mañana el ministro de Gobierno, Justicia y Culto, Eduardo Mones Ruiz recibió en su despacho a los jefes comunales Miguel Ángel "Rody" Flores (Merlo), Darwin García (Talita) y Cliver Rodríguez (Lafinur). También participó del encuentro Ramón Frade, intendente de Juan Llerena, para interiorizarse más sobre la iniciativa (el jueves que viene presentará su proyecto junto a las otras localidades del departamento Pedenera). Todos le hicieron saber sus ideas enfocadas en dar una solución a la pobreza, el único requisito que demandaron en Terrazas para que puedan recibir los fondos de la Provincia.

"Estamos muy contentos porque notamos que la mayoría de los intendentes están interesados. Buscamos juntarnos rápidamente porque queremos que esto empiece rápido. Hoy (por ayer) estamos con los del departamento Junín y la semana que viene terminamos con todos los que están agendados, los que de alguna manera han expresado su adhesión concreta al plan de lucha", manifestó Mones Ruiz.

Esta propuesta surgió por parte del Ejecutivo puntano luego de que la Cámara de Diputados modificara el proyecto original de Presupuesto 2019 donde agregó el artículo 15 que preveía un reparto de fondos a favor de algunos municipios, en detrimento de otros. El Gobernador elevó una contrapropuesta de 700 millones a los senadores para ampliar la ayuda a todas las comunas, incluyendo a las que no estaban previstas en el proyecto original y la hizo pública en la reunión que mantuvo con 57 jefes comunales el 27 de diciembre del año pasado en Terrazas del Portezuelo, tras firmar el decreto que promulgó el Presupuesto para el ejercicio 2019.

Los jefes comunales coincidieron en dar una visión positiva para esta propuesta del Estado. "Cada cosita que podamos hacer es bueno para el pueblo, gracias al apoyo del Gobernador. Le agradecemos el esfuerzo que hace por todos los municipios. Nos hace falta esta iniciativa para que podamos luchar contra la pobreza, darle trabajo a la gente y contener a los vecinos", indicó García. El intendente de Lafinur, sumó: "Alberto es el único que brinda proyectos a los jóvenes y ayuda a la gente más humilde".

"Rody" Flores resaltó esta iniciativa como una "ayuda importante" a los municipios, pensando en los problemas que se presentan en Merlo una vez que pasa el verano. "En el caso nuestro, vamos a usar el dinero para luchar contra la pobreza. Si bien somos una localidad que quizás estamos en mejores condiciones que otras, obviamente tenemos también nuestras falencias, sobre todo pensando en postemporada turística, porque surgen necesidades laborales que en esta época están contempladas", afirmó.

Luego adelantó que el proyecto para la Villa de Merlo tiene que ver con usar los fondos para obras públicas y servicios para los vecinos. Agregó además que trabaja con la empresa prestataria del transporte público para poder subsidiarla con la ayuda del Gobierno. "La quita de subsidios (por parte de Nación) nos ha dificultado notoriamente la prestación de los servicios, por lo que destinaremos parte del dinero, que vamos a recibir, como un aporte a la empresa que presta el servicio, a fin de que el vecino que tiene que tomar diariamente el transporte, tenga un menor costo del boleto urbano".

Los otros dos municipios pensaron sus proyectos relacionados a la obra pública, por la generación de mano de obra que representa para la localidad y la importancia de una construcción con valor agregado para la utilidad que le pueden dar los vecinos en el futuro.

"Queremos hacer un salón multiusos, que no tengo en la localidad de Los Cajones. Un SUM en una región así tiene un impacto muy grande. Para cualquier fiesta o evento se necesita algo, porque siempre estamos molestando a la escuela, que a veces no está preparada para eso. Este salón ya está proyectado y tiene la finalidad de entretener a la juventud, porque ellos no tienen lugar para hacer juegos o deportes. Eso en algunos casos los lleva por el camino de la droga. Queremos que esto sea un espacio de contención social", señaló Rodríguez.

García detalló: "A mí me quedo una obra inconclusa de fondo federal, que es un salón comunitario con una salita velatoria, que es primordial para el pueblo. Vamos a ver si podemos seguirla y terminarla. Hay muchas cosas que en los pueblos chicos hacen falta que se concluyan. Esa obra es muy positiva para los vecinos".

Por último, Mones Ruiz instó a los intendentes a adherirse a la propuesta de la Provincia. "Lo importante es que nos pongamos a trabajar rápidamente, porque esto tiene que ver con la calidad de vida de la gente y con la crisis económica que todo el país está sufriendo debido a las políticas del presidente Mauricio Macri. Nosotros vamos a tratar de trabajar en conjunto con los intendentes que comprendan que en conjunto entre la Provincia y el municipio, podemos hacer mucho por la gente. Queremos reunirnos con los que hayan comprendido que esta es una acción pensada en las necesidades de la gente y no en la política".